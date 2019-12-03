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السيطرة على حريق محدود بمعرض موبيليا بحي "مقبل" ببني سويف (صور)

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:12 م
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بوابة الفجر
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سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف، على حريق، شب، اليوم الثلاثاء، بمعرض موبيليا وأثاثات منزلية، أسفل أحد الأبراج السكنية، بحي مقبل بمدينة بني سويف، قبل إمتداد النيران للشقق السكنية، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من العميد عمرو عطية، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد ورود بلاغًا من "أحمد علي" يفيد بنشوب حريق بمعرض موبيليا وأثاثات منزلية، بحي مقبل بمدينة بني سويف.

وأنتقلت قوة من إدارة الحماية المدنية لموقع البلاغ، برئاسة العميد عمرو عطية، مدير الإدارة والعقيد أشرف عبدالسلام، رئيس قسم الإطفاء والعقيد سامح متولي، رئيس قسم الوقاية والعقيد حسين أحمد، مناوب الوحدة، وطاقم مكون: الامناء: صبحى صلاح وسيد عبدالشافي، وأحمد فتحي إسلام، وقرنى شعبان، وطه تمام، ومدحت إبراهيم، وحسين سعيد، ومحمد شحاتة، وأحمد زيدان.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل إمتداد النيران للشقق السكنية، دون وقوع خسائر في الأرواح، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
السيطرة على حريق محدود بمعرض موبيليا بحي "مقبل" ببني سويف (صور)
السيطرة على حريق محدود بمعرض موبيليا بحي "مقبل" ببني سويف (صور)
السيطرة على حريق محدود بمعرض موبيليا بحي "مقبل" ببني سويف (صور)
السيطرة على حريق محدود بمعرض موبيليا بحي "مقبل" ببني سويف (صور)
السيطرة على حريق محدود بمعرض موبيليا بحي "مقبل" ببني سويف (صور)
السيطرة على حريق محدود بمعرض موبيليا بحي "مقبل" ببني سويف (صور)
السيطرة على حريق محدود بمعرض موبيليا بحي "مقبل" ببني سويف (صور)
السيطرة على حريق محدود بمعرض موبيليا بحي "مقبل" ببني سويف (صور)
السيطرة على حريق محدود بمعرض موبيليا بحي "مقبل" ببني سويف (صور)
السيطرة على حريق محدود بمعرض موبيليا بحي "مقبل" ببني سويف (صور)
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