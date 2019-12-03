تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. محافظ الإسكندرية في جولة مفاجئة لمستشفى العامرية



قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، بزيارة مفاجئة لمستشفى العامرية العام بنطاق حي العامرية أول لتفقد سير العمل بها، وذلك استكمالا لجولاته الميدانية عقب توليه مهام منصبه، وفي إطار الاهتمام بتطوير منظومة الصحة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



وتفقد المحافظ أقسام المستشفى المختلفة؛ من قسم العناية المركزة، وقسم العظام، والقسم الإقتصادي، وكذا تفقد مبني وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى. ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال التي تتم بالمبني الملحق بالمستشفى، والذي يعد اضافة متميزة تساهم أكثر في تطوير الخدمة بها. وشدد علي بذل المزيد من الجهد لافتتاح هذا المبنى الملحق خلال الشهور القليلة القادمة. كما قدم الشكر إلى المجتمع المدني على دوره ومساهمته فى التطويرات التى تتم في المستشفى.



هذا واستفسر المحافظ من المرضى عن وجود أي احتياجات لهم لتوفيرها، مؤكدا علي تقديم كافة سبل الدعم لمستشفيات المحافظة وخاصة التي تخدم قطاع عريض من المواطنين.



من الجدير بالذكر أن مستشفي العامرية العام؛ تخدم قطاع عريض من المواطنين فيبلغ عدد المترددين عليها قرابة الألفين مريض يوميا. وتضم عدد ١٢ سرير عناية مركزة، وعدد ١٨حضانة، وعدد ٨٨ أسرة داخلية، و٣٥ سرير للغسيل الكلوي بالإضافة إلى مبني العيادات الخارجية، ومركز الاصابات.



جاء ذلك بحضور؛ أحمد جمال نائب المحافظ، اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة، اللواء محمد عبد الوهاب سكرتير عام مساعد المحافظة، أعضاء مجلس النواب عن الدائرة، الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، واللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول.



وقال اللواء محمد الشريف، في تصريح صحفي اليوم، بأن من أهم الموضوعات التي أكد على الاهتمام بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ملف المنظومة الصحية والاهتمام بكافة المبادرات الصحية، مشيرًا إلى أنه يجب على جميع مسئولين ومواطنين ومجتمع مدني ورجال أعمال، المشاركة الفعالة في سبيل النهوض بالإسكندرية وخاصة تطوير المنظومة الصحية.