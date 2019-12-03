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ترامب: صفقة التجارة الصينية قد تضطر إلى الانتظار وسط نقاط الخلاف

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:10 م
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ترامب والرئيس الصيني
ترامب والرئيس الصيني
ترجمة - منة الشريف
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الصفقة التجارية مع الصين قد تضطر إلى الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2020، مما يحد من الأمل في أن يصل أكبر اقتصادين قريبًا إلى اتفاق مبدئي لتخفيف حربهما التجارية الضارة.

وقال ترامب للصحفيين في لندن؛ حيث إنه من المقرر أن يحضر اجتماعًا لقادة الناتو: "ليس لدي موعد نهائي".

وأضاف "من بعض النواحي، أحب فكرة الانتظار إلى ما بعد انتخاب صفقة الصين، لكنهم يريدون عقد صفقة الآن، وسنرى ما إذا كانت الصفقة ستكون صحيحة أم لا".

كما أدت تصريحات ترامب إلى انخفاض أسعار الأسهم، وأثار الإندفاع نحو الأصول الآمنة مثل ديون الخزانة الأمريكية.

وجاءت تعليقات ترامب في الوقت، الذي قالت فيه مصادر في بكين وواشنطن على دراية بالمحادثات، إن البلدين قد أحرزا تقدمًا، لكنهما ما زالا يتنازعان بشأن ما إذا كانت التعريفات الأمريكية الحالية سيتم إزالتها وعلى مستويات محددة من مشتريات الصينيين من المنتجات الزراعية الأمريكية كجزء من "المرحلة الأولى" صفقة تجارية.

وقال مصدر صيني يقدم المشورة لبكين بشأن المحادثات لـ"رويترز"، يجب أن يكون لدى الجانب الصيني مثل هذا المطلب، لأن الجانب الصيني وعد بمزيد من المشتريات الزراعية الأمريكية، هذه بطريقة ما إلى حد ما صفقة.

كما أفاد مصدر في واشنطن اطلع على المحادثات، بأن الجانب الأمريكي مستعد لإزالة بعض التعريفات، لكنه يريد تنازلات إضافية من بكين لكبح النقل القسري للتكنولوجيا الأمريكية إلى الشركات الصينية.

وبينما تتضمن الصفقة، التي يتم مناقشتها حماية جديدة للعلامات التجارية وحقوق النشر والملكية الفكرية الأخرى، قالت مصادر تجارية: إنها "ستترك أصعب قضايا نقل التكنولوجيا للمحادثات المستقبلية".

ويقول خبراء التجارة، إن الرسوم الجمركية التي سيتم إزالتها على الأرجح هي رسوم بنسبة 15٪ تم فرضها في 1 سبتمبر على حوالي 125 مليار دولار من السلع الاستهلاكية الصينية، بما في ذلك مكبرات الصوت الذكية وسماعات البلوتوث وأجهزة التلفزيون والأحذية.

ولكن الإجراءات التجارية الأخيرة، التي قام بها ترامب قد تجعل المسؤولين الصينيين قلقين بشأن ما إذا كان سيؤيد صفقة مبدئية.

ويوم الاثنين الماضي، أوضح ترامب، أنه سيضرب البرازيل والأرجنتين بتعريفات تجارية من أجل "تخفيض قيمة عملاتهما بشكل كبير".

وثم هددت الولايات المتحدة بفرض رسوم تصل إلى 100٪ على البضائع الفرنسية، من الشمبانيا إلى حقائب اليد، بسبب ضريبة الخدمات الرقمية، التي تقول واشنطن إنها تضر بشركات التكنولوجيا الأمريكية.

وقال سكوت كينيدي، خبير الاقتصاد الصيني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن: "كل هذه الأمور تؤثر على مصداقية إدارة ترامب، لكن كلا الجانبين يعاني من مشكلات في المصداقية".

لا يوجد محادثات شخصية
قال وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس، اليوم الثلاثاء، إنه في الوقت الذي تتواصل فيه المحادثات على مستوى الموظفين مع المسؤولين الصينيين، فإنه من غير المقرر عقد اجتماعات رفيعة المستوى.

وأوضح أنه، إذا لم يكن هناك اتفاق أو تقدم كبير في المحادثات قبل 15 ديسمبر، فإن الرسوم الجمركية على الواردات الصينية المتبقية، بما في ذلك الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ولعب الأطفال، سوف تصبح نافذة المفعول.

ولم توقع واشنطن وبكين بعد على اتفاقية "المرحلة الأولى" التي تم الإعلان عنها في أكتوبر، والتي أثارت الآمال في وقف التصعيد.

وكان ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، يخططان للقاء وتوقيع الاتفاق التجاري الأولي في قمة قادة آسيا والمحيط الهادئ في تشيلي في منتصف نوفمبر، ولكن تم إلغاء القمة بسبب الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة في سانتياغو.

كما سعى ترامب، الذي قال في سبتمبر، أنه لا يحتاج إلى صفقة قبل انتخابات عام 2020، إلى الضغط على بكين اليوم الثلاثاء.

وقال، إن صفقة التجارة الصينية تعتمد على شيء واحد - هل أريد إبرامها، لأننا نحقق نتائج جيدة مع الصين في الوقت الحالي، ويمكننا أن نفعل ما هو أفضل بنقطة قلم، والصين تدفع ثمنها، وتمر إلى حد بعيد بأسوأ سنوات مرت بها منذ 57 عامًا، لذلك سوف نرى ما يحدث.

كما سجلت الصين أبطأ نمو اقتصادي لها منذ 27 عامًا في أكتوبر، حيث ضربت التوترات التجارية مع الولايات المتحدة قطاع الصناعات التحويلية.

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