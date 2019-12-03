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"الحريري" يعلن دعم ترشيح سمير الخطيب لرئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:41 م
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سعد الحريري
سعد الحريري
الفجر
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أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، عدم مشاركته في الحكومة اللبنانية المقبلة، معلنا دعمه سمير الخطيب لرئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة.


وأشار "الحريري"، خلا تصريحاته، مساء الثلاثاء، إلى أنه سيلتقي وزير المالية علي حسن خليل ومساعد أمين عام حزب الله حسين خليل، للحديث حول موضوع ترشيح سمير الخطيب لرئاسة الحكومة.

وقال الرئيس اللبناني، ميشال عون، الثلاثاء، إن الأيام المقبلة ستحمل تطورات إيجابية. ويأتي ذلك بعد أنباء عن لقاء جمع الرئيس عون بسمير الخطيب الاسم الأكثر تداولاً لتولي تشكيل الحكومة المرتقبة.

والخطيب هو المدير العام لشركة "خطيب وعلمي"، رجل أعمال ناجح ومقرب من رئيس الحكومة المستقيل، الحريري.

هذا ورأت مصادر مطلعة أن تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل الحكومة لا يعود فقط إلى عوامل داخلية إنما خارجية أيضا التي يجب أن تفرض نفسها على الواقع اللبناني.

أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الموعودة تراوح مكانها بانتظار أن تثمر الضغوط الخارجية للاتفاق على شكلها وطبيعة مهامها.

مصادر مطلعة اعتبرت أن تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل الحكومة يعود أيضا إلى غياب رؤية دولية واضحة حول واقع التوازنات التي يجب أن تفرض نفسها على الواقع اللبناني.



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