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محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:48 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
عبدالقادر عرابي
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أفادت تقارير صحفية أن النجم المصري الدولي ونجم نجوم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح قد يغادر نادي ليفربول الإنجليزي الصيف المقبل.

وذكرت شبكة "دون بالون" أن محمد صلاح بات في دائرة إهتمامات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي القادم.

وأضافت التقارير أن صلاح يفكر جدياً في تغيير وجهته خلال الفترة القادمة، في ظل وجود ترقب وإهتمام من كبار الأندية الأوروبية للحصول على خدماته.

وتضع إدارة النادي الباريسي مبلغ 136 مليون جنيه إسترليني لضم محمد صلاح في حال خروجه من ملعب أنفيلد رود، مع وجود منافسة من يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني.

وتري إدارة باريس سان جيرمان في صلاح البديل الأمثل في حالي رحيل أحد نجمي الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي.

ويبرز إسم الإنجليزي المثير للمشكلات جادون سانشو لاعب نادي بوروسيا دورتموند كبديل أمثل لمحمد صلاح في تشكيل المدرب يورجن كلوب، حال رحيله عن الريدز.

وإنضم صلاح لفريق ليفربول في صيف عام 2017 قادماً من نادي روما، وإسطتاع الحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي في مرتين متتاليتين، وقاد الفريق للتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، عندما تفوق على توتنهام الإنجليزي.

وجاء صلاح في المركز الخامس في ترتيب أفضل لاعبي العالم في حفل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية أمس، حيث جاء بعد ليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك وكريستيانو رونالدو وساديو ماني.

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