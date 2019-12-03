البورصات الأوربية تسجل أدني مستوي في شهر بنهاية التعاملات

سجلت البورصات الأوربية أدني مستوي في شهر بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تصريحات دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية حول تأجيل الاتفاق التجاري مع الصين.





وتراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 398.4 نقطة وهو أدنى مستوى منذ نهاية أكتوبر الماضي.





وهبط مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 1.7 بالمائة ليسجل 7158.7 نقطة.





وارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 12989.2 نقطة.





وتراجع مؤشر"كاك" الفرنسي بنحو 1 بالمائة إلى 5727.2 نقطة.





وارتفع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.08 بالمائة عند مستوى 1.1088 دولار.