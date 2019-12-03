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عدسة الفجر الرياضي ترصد فرحة رضا عبدالعال لحظة هدف الفوز لفريقه

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:46 م
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بوابة الفجر
سارة سالم
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