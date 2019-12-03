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رضا عبد العال يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير البلدية (فيديو)

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:44 م
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رضا عبد العال
رضا عبد العال
سارة سالم
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نجح رضا عبدالعال في قيادة نادي بلدية المحلة في تحقيق الفوز الثالث ع التوالي بعد تخطي نظيره مالية كفر الزيات بعد تأخر فريقه بهدفين دون رد، وذلك في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علي ملعب المالية بالجولة السابعة بالمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني، والتي انتهت بنتيجة 3/2 للبلدية.

وقال عبدالعال في تصريحات للفجر الرياضي بأن سبب تحول المباراة هو أحمد معروف لاعب الفريق مواليد 99، الذي سجل هدفين في المباراة الهدف الأول والهدف الثالث، وأشاد به المدير الفني وتوقع له مستقبل كبير.

وأكمل المدير الفني أن الجماهير المحلاوية كان لها دور كبير في المكسب وقال: " لولا تشجيعهم مكناش كسبنا".

وهتفت الجماهير لرضا عبدالعال بعد المباراة وطالبته بالصعود لدوري الأضواء.

وبهذا الفوز احتل البلدية المركز السادس برصيد 11 نقطة، ويواجه نظيره الحمام بالجولة الثامنة المقبلة.
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