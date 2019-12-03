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جماهير المحلة تطالب بإقالة مدرب الحراس.. وعبدالعال يرد هجبلكم حقكم (فيديو)

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:43 م
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بوابة الفجر
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طالبت جماهير بلدية المحلة عقب المباراة التي جمعت فريقهم مع مالية كفر الزيات اليوم بالجولة السابعة، بإقالة محمد شفيق مدرب حراس المرمي من الجهاز الفني للفريق.

ووجهت الجماهير هتافات ضد شفيق أثناء وبعد المباراة، " قول يا رضا قول لشفيق جمهور البلدية جمهور كبير" وطالبت من رضا عبدالعال المدير الفني بإقالته، وذلك بسبب ما خرج منه تجاه الجماهير حيث توجه بعض الألفاظ والشتائم.

وفي تصريحات خاصة للفجر الرياضي من أحد جماهير المحلة، قالت بأن "مدرب الحراس شتم بعض الجماهير، وهو الأمر الذي لم نقبله نهائيا"

ورصد كاميرا الفجر الرياضي رد رضا عبدالعال على الجماهير قائلًا " هجبلكم حقكم"!.

وكانت بلدية المحلة قد فازت علي مالية كفر الزيات بنتيجة 3/2 بعد التأخر بهدفين، لتحتل المركز السادس برصيد 11 نقطة.
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