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وقفة لمطالبة والي باجة بالتراجع عن الإستقالة.. وهو يؤكد أن فاجعة عمدون السبب
الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:36 م
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مروى الجلاصي
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أكد والي باجة سليم التيساوي في تصريحات إعلامية، أن سبب استقالته من منصبه هو الحادث الكارثة بوادي عين السنوسي في منطقة عمدون من ولاية باجة.
وقال سليم التيساوي والي باجة المستقيل، أن الدولة تتحمل مسؤوليتها في هذه الفاجعة، وهو يمثل الدولة في ولاية باجة، على حد تعبيره.
بينما نظم صباح اليوم الثلاثاء 03 ديسمبر 2019، ممثلون عن المنظمات والمجتمع المدني بباجة، وقفة داخل مقر الولاية، مطالبين وزير الداخلية بعدم قبول استقالة والي باجة.
واعتبر المحتجون أنّ كل النقائص التي تشهدها الولاية هي مسؤولية رئاسة الحكومة، معبرين عن تمسّكهم بوالي الجهة.
ويجدر التذكير، بأنه وإثر حادثة إنقلاب الحافلة السياحية بعمدون، قام والي باجة سليم التيساوي ظهر أمس الإثنين 02 ديسمبر 2019، بتقديم إستقالته إلى رئاسة الحكومة وذلك "لأسباب شخصية"، وفق ما جاء في نص الإستقالة.
وكان الوالي المستقيل قبل تقديم إستقالته، قد أعلن في تصريحاته، بأنه باق على رأس الولاية، خاصة وأنه يرجّح أن يكون الحادث قد جدّ بسبب خلل بالحافلة أو الافراط فى السرعة، معتبرا حالة الطريق عادية.
وكانت حافلة تابعة لإحدى وكلات الأسفار الخاصة، كانت تقل 43 شخصا في إطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم، سقطت في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي على مستوى منطقة "عين السنوسي" من معتمدية عمدون ولاية باجة.
ويذكر بأن الحادث الذي جدّ يوم الأحد 01 ديسمبر 2019، أسفر عن وفاة 27 راكبا وتسجيل إصابات خطيرة في صفوف البقية، وتمّ نقلهم إلى مختلف مستشفيات العاصمة.
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