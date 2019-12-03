وقفة لمطالبة والي باجة بالتراجع عن الإستقالة.. وهو يؤكد أن فاجعة عمدون السبب

أكد والي باجة سليم التيساوي في تصريحات إعلامية، أن سبب استقالته من منصبه هو الحادث الكارثة بوادي عين السنوسي في منطقة عمدون من ولاية باجة.





وقال سليم التيساوي والي باجة المستقيل، أن الدولة تتحمل مسؤوليتها في هذه الفاجعة، وهو يمثل الدولة في ولاية باجة، على حد تعبيره.





بينما نظم صباح اليوم الثلاثاء 03 ديسمبر 2019، ممثلون عن المنظمات والمجتمع المدني بباجة، وقفة داخل مقر الولاية، مطالبين وزير الداخلية بعدم قبول استقالة والي باجة.

واعتبر المحتجون أنّ كل النقائص التي تشهدها الولاية هي مسؤولية رئاسة الحكومة، معبرين عن تمسّكهم بوالي الجهة.



