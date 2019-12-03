Advertisements
Advertisements
Advertisements

وقفة لمطالبة والي باجة بالتراجع عن الإستقالة.. وهو يؤكد أن فاجعة عمدون السبب

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:36 م
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
أكد والي باجة سليم التيساوي في تصريحات إعلامية، أن سبب استقالته من منصبه هو الحادث الكارثة بوادي عين السنوسي في منطقة عمدون من ولاية باجة.

وقال سليم التيساوي والي باجة المستقيل، أن الدولة تتحمل مسؤوليتها في هذه الفاجعة، وهو يمثل الدولة في ولاية باجة، على حد تعبيره.

بينما نظم صباح اليوم الثلاثاء 03 ديسمبر 2019، ممثلون عن المنظمات والمجتمع المدني بباجة، وقفة داخل مقر الولاية، مطالبين وزير الداخلية بعدم قبول استقالة والي باجة.

واعتبر المحتجون أنّ كل النقائص التي تشهدها الولاية هي مسؤولية رئاسة الحكومة، معبرين عن تمسّكهم بوالي الجهة.

ويجدر التذكير، بأنه وإثر حادثة إنقلاب الحافلة السياحية بعمدون، قام والي باجة سليم التيساوي ظهر أمس الإثنين 02 ديسمبر 2019، بتقديم إستقالته إلى رئاسة الحكومة وذلك "لأسباب شخصية"، وفق ما جاء في نص الإستقالة.

وكان الوالي المستقيل قبل تقديم إستقالته، قد أعلن في تصريحاته، بأنه باق على رأس الولاية، خاصة وأنه يرجّح أن يكون الحادث قد جدّ بسبب خلل بالحافلة أو الافراط فى السرعة، معتبرا حالة الطريق عادية.

وكانت حافلة تابعة لإحدى وكلات الأسفار الخاصة، كانت تقل 43 شخصا في إطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم، سقطت في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي على مستوى منطقة "عين السنوسي" من معتمدية عمدون ولاية باجة.

ويذكر بأن الحادث الذي جدّ يوم الأحد 01 ديسمبر 2019، أسفر عن وفاة 27 راكبا وتسجيل إصابات خطيرة في صفوف البقية، وتمّ نقلهم إلى مختلف مستشفيات العاصمة.
Advertisements

أخبار تهمك

هنا الزاهد: "مشوفتش يوم عدل بعد الفرح"

منذ أقل من ساعة

كورة ستار TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي وبنى سويف بث مباشر يلا شووت I7SRY كورة لايف ماتش الاهلي رابط aHLY NOW

منذ أقل من ساعة

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي

منذ نصف ساعة

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط تايم سيورت يوتيوب الاهلي اليوم YALLA ONLIN

منذ أقل من ساعة

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ يوم

أون سبورت YouTube مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE كورة ستار رابط ماتش الاهلي ON SPORT

منذ ساعتين و 11 دقيقة

أون sport يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي

منذ 33 دقيقة

لن تصدق.. الفارق بين ميسي وفان دايك في نقاط الكرة الذهبية

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ يوم

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 9 ساعات

«كورة ستار PLUS» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش الاهلي AHLY ON SPORT

منذ أقل من ساعة

يلا شوت «قناة مفتوحة» شاهد مباراة الأهلي وبني سويف مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد بني سويف بث مباشر on sport live

منذ 42 دقيقة

عاجل.. تطور مفاجيء في مفاوضات عودة حمدي النقاز للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. عقوبة جديدة على ميتشو وإيقاف ثنائي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة الاهلي وبني سويف اليوم.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد بني سويف بث مباشر مجانًا ON SPORT HD 2

منذ 19 دقيقة

كول كورة AHLY WEEK مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي (هدف)

منذ ساعة و 15 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:47 م

أون سبورت YouTube مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE كورة ستار رابط ماتش الاهلي ON SPORT

كول كورة AHLY WEEK مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي (هدف)

06:43 م

«كورة ستار PLUS» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش الاهلي AHLY ON SPORT

07:07 م

كورة ستار TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي وبنى سويف بث مباشر يلا شووت I7SRY كورة لايف ماتش الاهلي رابط aHLY NOW

07:00 م

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

10:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status