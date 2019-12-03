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«يلاشووت MATCH» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الاهليTIME SPORT

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:41 م
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بوابة الفجر
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KOORA STAR شاهد مباراة الأهلي وبني سويف ببطولة كأس مصر اليوم ضمن مباريات دور ال 32 من البطولة الأقدم فى تاريخ كرة القدم المصرية، اليوم على ستاد القاهرة الدولي، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الأهلي وبني سويف KOORA STAR، تابع مباراة الأهلي وبني سويف اليوم KOORA STAR، مباراة يسعي فيها الأهلي للفوز باللقاء والصعود لدور ال 16 من بطولة كأس مصر، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الأهلي وبني سويف KOORA LIVE، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف KOORA STAR.

كورة ستار مباراة الأهلي وبني سويف، رابط سريع اونلاين لمشاهدة مباراة الأهلي اليوم يلا شوت، مباراة الأهلي وبنى سويف ببطولة الكأس، والتى تأتي بعد خسارة الأهلى اللقاء الأول ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020 أمام النجم الساحلى التونسي بهدف دون رد، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الأهلي وبني سويف اليوم KOORA GOAL.
KOORA STAR موعد مباراة الأهلي وبني سويف بكأس مصر

KOORA ONLINE يستضيف النادي الأهلي نظيره نادي بنى سويف ضمن مباريات دور ال 32 من بطولة كأس مصر اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الأهلي اليوم YALLA SHOOT.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبني سويف بكأس مصر
KOORA STAR
يفتح ستاد القاهرة الدولى أبوابه لإستضافة مباراة الأهلي وبني سويف ضمن مباريات دور ال 32 من بطولة كأس مصر، فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD وTime Sport HD، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الأهلي وبنى سويف، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الأهلي YALLA SHOOT.

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