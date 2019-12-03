لاكتيل توقع عقدًا مع بريزينتيشن لرعاية نادي الزمالك للموسم الرياضي 2019/2020

وقعت اليوم شركة لاكتيل عقد رعاية فانلة نادي الزمالك للموسم الرياضي 2019/2020 مع شركة بريزينتيشن.





وقع العقد غادة مدحت رئيس قطاع التسويق لمجموعة «لاكتاليس حلاوة» ومن شركة بريزينتيشن زكي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة.









جدير بالذكر أن لاكتيل قامت عن طريق شركة بريزينتيشن برعاية المنتخب المصري لكرة القدم خلال كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية ومنتخب مصر لكرة اليد خلال كأس العالم التي أقيمت في فرنسا.



