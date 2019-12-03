مدير أعمال الرقاصة جوهرة: "من الناحية الأخلاقية بنت كويسة جدًا"

قال باسم عبد المنعم،مدير أعمال الراقصة جوهرة، إن "جوهرة" من الناحية الأخلاقية كويسة جدًا، معقبًا: "بنت كويسة جدًا، والشاب الذي ظهر معها في الفيديو زوجها".



وتابع مدير أعمال الفنانة جوهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنه لم يتزوج جوهرة، لأنه متزوج ولديه أولاده وعلاقته بجوهرة هي علاقة عمل فقط، مضيفًا أن "جوهرة" في الخارج الآن، وعن توقيت قدومها لمصر، رد قائلًا:" الله وأعلم، ومش عايز أقول".



ولفت إلى أن "جوهرة" لديها حكم عام في قضية بسيطة، وهناك استئناف على الحكم، لافتًا إلى أنه كان على معرفة سطحية بالشخص الذي تزوجته جوهرة، منذ فترة طويلة.

