Advertisements
Advertisements
Advertisements

مدير أعمال الرقاصة جوهرة: "من الناحية الأخلاقية بنت كويسة جدًا"

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:40 م
Advertisements
جوهرة
جوهرة
كساب أحمد
Advertisements
قال باسم عبد المنعم،مدير أعمال الراقصة جوهرة، إن "جوهرة" من الناحية الأخلاقية كويسة جدًا، معقبًا: "بنت كويسة جدًا، والشاب الذي ظهر معها في الفيديو زوجها".

وتابع مدير أعمال الفنانة جوهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنه لم يتزوج جوهرة، لأنه متزوج ولديه أولاده وعلاقته بجوهرة هي علاقة عمل فقط، مضيفًا أن "جوهرة" في الخارج الآن، وعن توقيت قدومها لمصر، رد قائلًا:" الله وأعلم، ومش عايز أقول".

ولفت إلى أن "جوهرة" لديها حكم عام في قضية بسيطة، وهناك استئناف على الحكم، لافتًا إلى أنه كان على معرفة سطحية بالشخص الذي تزوجته جوهرة، منذ فترة طويلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما خبار الفن جوهره الفجر الفني الراقصه جوهره البسيطة أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

أون سبورت YouTube مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE كورة ستار رابط ماتش الاهلي ON SPORT

منذ ساعتين و 6 دقيقة

لن تصدق.. الفارق بين ميسي وفان دايك في نقاط الكرة الذهبية

منذ ساعتين و 47 دقيقة

نتيجة مباراة الاهلي وبني سويف اليوم.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد بني سويف بث مباشر مجانًا ON SPORT HD 2

منذ 14 دقيقة

يلا شوت «قناة مفتوحة» شاهد مباراة الأهلي وبني سويف مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد بني سويف بث مباشر on sport live

منذ 37 دقيقة

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط تايم سيورت يوتيوب الاهلي اليوم YALLA ONLIN

منذ أقل من ساعة

عاجل.. عقوبة جديدة على ميتشو وإيقاف ثنائي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تطور مفاجيء في مفاوضات عودة حمدي النقاز للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

كول كورة AHLY WEEK مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي (هدف)

منذ ساعة و 10 دقيقة

أون sport يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي

منذ أقل من نصف ساعة

كورة ستار TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي وبنى سويف بث مباشر يلا شووت I7SRY كورة لايف ماتش الاهلي رابط aHLY NOW

منذ أقل من ساعة

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ يوم

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ يوم

«كورة ستار PLUS» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش الاهلي AHLY ON SPORT

منذ ساعة الا ربع

عدد أصوات محمد صلاح في صراع الكرة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

هنا الزاهد: "مشوفتش يوم عدل بعد الفرح"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

لسنا بملائكة .. لكننا لم نخلق شياطين

تصرف غريب من بطل فيلم جوهرة الإباحي يشعل غضب رواد السوشيال ميديا

فيديو جوهرة.. القصة الكاملة حول تسريب فيديوهات وصور إباحية لها.. والشاب: "اتصورنا للذكرى"

من لبيس للراقصات إلى ظهوره في فيديوهات إباحية.. 7 معلومات لا تعرفها عن خالد أحمد زوج جوهرة

عاجل.. القبض على جوهرة وزوجها بسبب "الفيديوهات الإباحية"

عاجل.. القبض على جوهرة وزوجها بسبب "الفيديوهات الإباحية"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:47 م

أون سبورت YouTube مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE كورة ستار رابط ماتش الاهلي ON SPORT

كول كورة AHLY WEEK مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي (هدف)

06:43 م

«كورة ستار PLUS» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش الاهلي AHLY ON SPORT

07:07 م

كورة ستار TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي وبنى سويف بث مباشر يلا شووت I7SRY كورة لايف ماتش الاهلي رابط aHLY NOW

07:00 م

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

10:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status