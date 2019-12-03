شاهد.. سلمي رشيد تشعل "إنستجرام" بإطلالة ذهبية (فيديو)

نشرت نجمة برنامج "أرب ايدول" سلمي رشيد، مقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت الفنانة المغربية، خلال مقطع الفيديو مرتدية فستانًا قصيرا فوق الركبة وبأكمام طويلة باللون الذهبي وكان شعرها طويلا منسدلا، واعتمدت على إطلالتها على مكياج ناعم وأبرزت أنوثتها بحلق طويل وخاتم.



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور سلمى، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"جمال رباني سبحان من صورك" وأضاف آخر "فديتك ياقمر"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"قمر الفن.



ويذكر أن آخر أعمال سلمي رشيد، أغنية "ماكازيل"، مع الفنان موك صايب، وعرضتها عى طريقة الفيديو كليب، وحقق الكليب نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان ياسين رامي.

