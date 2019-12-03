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"اللقاء الأخير".. تشيع جثمان الفنان محمد خيرى وشعبان عبدالرحيم من مسجد السيد نفيسة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:50 م
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شعبان عبدالرحيم ومحمد خيري
شعبان عبدالرحيم ومحمد خيري
نجلاء البسيوني
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جمع اللقاء الأخير بين الفنان محمد خيرى الذي فارق الحياة عن عمر يناهز ٧٧ عاما، والمطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم عن عمر يناهز ٦٢ عاما، بمسجد السيدة نفيسة، وذلك بعض تعرض كلاهما لأزمة صحية، احتجزا أثرها داخل إحدى المستشفيات.

ويعد هذا اللقاء الأول لكلاهما حيث لم يجمعهما أى أعمال فنية، وجمعهما المشهد الاخير حيث تشييع جثمانهما من مسجد السيدة نفسية.

فارق شعبان عبدالرحيم عالمنا، اليوم، عن عمر ناهز 62 عامًا في مستشفى المعادي العسكري، صباح اليوم وذلك بعد مسيرة فنية قدم خلالها مئات الأغنيات الشعبية، فيما توفي الفنان الكبير محمد خيري، مساء أمس عن عمر ناهز الـ77 عامًا، بعد صراع مع المرض، وفق ما أعلنه نجله "شريف" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
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