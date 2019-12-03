عضو تنسيقية شباب الأحزاب يكشف مفاجأة عن نسبة البطالة في مصر

قال أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن مصر شهدت مرحلتين من النهضة والتقدم في تاريخها الحديث الأولي في عهد محمد على، والثانية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أما اليوم نشهد النهضة الثالثة للدولة المصرية.



وأضاف "مبارك "، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أن تنمية الدولة المصرية تحدث على كافة الاتجاهات الاستراتيجية والجغرافية؛ ولذلك تواجه الدولة هجوما من أعدائها.



وأوضح أن معدل البطالة وصل إلى 7.5% ؛ وهو رقم لم يحدث منذ 30 عاما، أما معدل النمو الاقتصادي وصل إلى 5.6% في الربع الأخير من عام 2019 رغم تباطىء الاقتصاد العالمي؛ حيث يقترب من معدل نمو الصين؛ وهو إنجاز كبير.



وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "الدولة المصرية تضع أسس صلبة لنهضة مصرية جديدة"، منتقدًا مهاجمي الرئيس السيسي رغم حجم الإنجازات والمشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال فترة قليلة.

