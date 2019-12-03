Advertisements
Advertisements
Advertisements

عضو تنسيقية شباب الأحزاب يكشف مفاجأة عن نسبة البطالة في مصر

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:36 م
Advertisements
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
داليا الحسين
Advertisements
قال أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن مصر شهدت مرحلتين من النهضة والتقدم في تاريخها الحديث الأولي في عهد محمد على، والثانية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أما اليوم نشهد النهضة الثالثة للدولة المصرية.

وأضاف "مبارك "، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أن تنمية الدولة المصرية تحدث على كافة الاتجاهات الاستراتيجية والجغرافية؛ ولذلك تواجه الدولة هجوما من أعدائها.

وأوضح أن معدل البطالة وصل إلى 7.5% ؛ وهو رقم لم يحدث منذ 30 عاما، أما معدل النمو الاقتصادي وصل إلى 5.6% في الربع الأخير من عام 2019 رغم تباطىء الاقتصاد العالمي؛ حيث يقترب من معدل نمو الصين؛ وهو إنجاز كبير.

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "الدولة المصرية تضع أسس صلبة لنهضة مصرية جديدة"، منتقدًا مهاجمي الرئيس السيسي رغم حجم الإنجازات والمشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال فترة قليلة.
Advertisements

أخبار تهمك

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي

منذ نصف ساعة

كورة ستار TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي وبنى سويف بث مباشر يلا شووت I7SRY كورة لايف ماتش الاهلي رابط aHLY NOW

منذ أقل من ساعة

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط تايم سيورت يوتيوب الاهلي اليوم YALLA ONLIN

منذ أقل من ساعة

«كورة ستار PLUS» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش الاهلي AHLY ON SPORT

منذ أقل من ساعة

كول كورة AHLY WEEK مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي (هدف)

منذ ساعة و 14 دقيقة

نتيجة مباراة الاهلي وبني سويف اليوم.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد بني سويف بث مباشر مجانًا ON SPORT HD 2

منذ 18 دقيقة

أون sport يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي

منذ نصف ساعة

هنا الزاهد: "مشوفتش يوم عدل بعد الفرح"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تطور مفاجيء في مفاوضات عودة حمدي النقاز للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ يوم

لن تصدق.. الفارق بين ميسي وفان دايك في نقاط الكرة الذهبية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

أون سبورت YouTube مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE كورة ستار رابط ماتش الاهلي ON SPORT

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. عقوبة جديدة على ميتشو وإيقاف ثنائي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ يوم

يلا شوت «قناة مفتوحة» شاهد مباراة الأهلي وبني سويف مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد بني سويف بث مباشر on sport live

منذ 41 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:47 م

أون سبورت YouTube مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE كورة ستار رابط ماتش الاهلي ON SPORT

كول كورة AHLY WEEK مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي (هدف)

06:43 م

«كورة ستار PLUS» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش الاهلي AHLY ON SPORT

07:07 م

كورة ستار TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي وبنى سويف بث مباشر يلا شووت I7SRY كورة لايف ماتش الاهلي رابط aHLY NOW

07:00 م

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

10:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status