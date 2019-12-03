الداخلية تنفي ما راج حول رفع عجلات الحافلة المنكوبة بعمدون

أكّدت وزارة الداخلية في بلاغ، أن ما صرّح به المدعو عفيف الفريقي أثناء حصة رونديفو9 (9Rendez vous) على قناة التاسعة بتاريخ 02 ديسمبر 2019، بخصوص رفع عجلات الحافلة موضوع حادث المرور الذي جد يوم 01 ديسمبر 2019 بمنطقة عين السنوسي من معتمدية عمدون ولاية باجة، في تلميح منه إلى أن ذلك تم عن قصد لعرقلة سير الأبحاث ذات العلاقة، مجانب للصحة.





وأوضحت الداخلية في بلاغه أنه بمقتضى إنابة تحقيق صادرة عن مكتب التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بباجة، يقضي بتعهد الفرقة المركزية الأولى بالإدارة الفرعية للأبحاث بإدارة الإستعلامات للحرس الوطني، تم تسخير مجموعة من الخبراء في الميكانيك وحوادث الطرقات، تولوا القيام بالاختبارات والمعاينات الخاصة بالحافلة والطريق، أين تبين وجود جميع الإطارات المطاطية (العجلات) وتأمينها على ذمة الأبحاث.





وبينت وزارة الداخلية أنه منذ مباشرة الإجراءات، تم تأمين مكان الحادث بواسطة تركيز أمنى لوحدات الحرس الوطني، داعية كل من ليست له الصفة أو الاختصاص النأي بنفسه عن كل ما يعيق سير الأبحاث.



