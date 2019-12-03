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الداخلية تنفي ما راج حول رفع عجلات الحافلة المنكوبة بعمدون
الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:32 م
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مروى الجلاصي
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أكّدت وزارة الداخلية في بلاغ، أن ما صرّح به المدعو عفيف الفريقي أثناء حصة رونديفو9 (9Rendez vous) على قناة التاسعة بتاريخ 02 ديسمبر 2019، بخصوص رفع عجلات الحافلة موضوع حادث المرور الذي جد يوم 01 ديسمبر 2019 بمنطقة عين السنوسي من معتمدية عمدون ولاية باجة، في تلميح منه إلى أن ذلك تم عن قصد لعرقلة سير الأبحاث ذات العلاقة، مجانب للصحة.
وأوضحت الداخلية في بلاغه أنه بمقتضى إنابة تحقيق صادرة عن مكتب التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بباجة، يقضي بتعهد الفرقة المركزية الأولى بالإدارة الفرعية للأبحاث بإدارة الإستعلامات للحرس الوطني، تم تسخير مجموعة من الخبراء في الميكانيك وحوادث الطرقات، تولوا القيام بالاختبارات والمعاينات الخاصة بالحافلة والطريق، أين تبين وجود جميع الإطارات المطاطية (العجلات) وتأمينها على ذمة الأبحاث.
وبينت وزارة الداخلية أنه منذ مباشرة الإجراءات، تم تأمين مكان الحادث بواسطة تركيز أمنى لوحدات الحرس الوطني، داعية كل من ليست له الصفة أو الاختصاص النأي بنفسه عن كل ما يعيق سير الأبحاث.
وكانت حافلة تابعة لإحدى وكلات الأسفار الخاصة، كانت تقل 43 شخصا في إطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم، سقطت في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي على مستوى منطقة "عين السنوسي" من معتمدية عمدون ولاية باجة.
ويذكر بأن الحادث الذي جدّ يوم الأحد 01 ديسمبر 2019، أسفر عن وفاة 27 راكبا وتسجيل إصابات خطيرة في صفوف البقية، وتمّ نقلهم إلى مختلف مستشفيات العاصمة.
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