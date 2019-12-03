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مدينة الاثاث.. شهرة عالمية شاهدة على براعة النجار الدمياطي

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:35 م
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مدينة الأثاث
مدينة الأثاث
هدير محمود
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لكل تاريخ حكاية، أجداد خلفوا وراءهم أجيال من أنامل ذهبية لتصنع تحفًا فينية تبهر بها، حيث تعد محافظة دمياط المحافظة الأشهر في صناعة الأثاث، وذلك راجع لبراعة أنامل عمالها في تحويل قطع الخشب إلى تحف فنية، إذ أنها تنتج ما يقرب من ثلثي الإنتاج من الأثاث الخشبي في مصر ذي الجودة والذوق العالي الذي يساير أحدث التصميمات دوليًا.

-"مدينة الاثاث " شاهد على تاريخ النجارين
شارع عبد الرحمن بمدينة دمياط، شاهد على التاريع فمع بداية الأربعينات كان الشارع يمتلك 3 ورش فقط لتصنيع حجرات الأثاث، في، أن سبب التسمية ترجع إلى وجود مسجد سيدى بعد الرحمن الادريسى وهو نسبة إلى من قام ببناء هذا المسجد الذى يتوسط الشارع والذى تم بناءه فى مطلع الستينيات وتم تجديده فى عهد الرئيس محمد أنور السادات فى عام 1981،وهو اشهر واقدم شارع لبيع الاثاث، وفي عام1966 م، بدأت هذه المحلات في إنتاج إكسسوارات الأثاث، وهي مواد تدخل في إنتاج قطع الأثاث، وانضمت بعدها ورشة رابعة في بداية السبعينات لصناعة ما يسمي:( المارتكليه)، والتى دخلت إلي محافظة دمياط لأول مرة.

وفي آخر التسعينات بدأت تلك الورش في الإنتشار السريع بالشارع، ليصبح عددها الآن أكثر من600 محل، وتضم أكثر من1500 عامل وعاملة، وأصبح الشارع علامة بارزة ليس في دمياط أو مصر فقط، حيث يقصده الكثير من الخليجيين لشراء إكسسوارات الأثاث الذي يشتهر بها الشارع ويقوم بالتصنيع أكثر من6000 عامل من مختلف الأعمار منتشرين في أنحاء المحافظة.

- صانعة الاثاث في دمياط واجهت بعض المشكلات
ويقول، اقدم النجارين، ربيع عبد الحي، لـ «الفجر»، جاءت فترة صعبة على النجارين من وقف الحال بسبب ارتفاع ثمن المواد الخام وتوقف حركة البيع والشراء في الشارع مما اصاب عدد كبير من النجارين بالاحباط، وجعل البعض يغلقون ورشهم، ويبحثون عن مصدر رزق آخر، على حد تعبيره.

- "مدينة الاثاث" طاقة الامل للنجارين
وأضاف، ربيع عبد الحي، إن مدينة الاثاث التى افتتحها الرئيس السيسي اليوم، فتحت طاقة أمل كبيرة للنجارين في الشارع واصبح الجميع يتهافت على شراء كراسات الشروط لعرض اعمالة داخل تلك الورش فى أكبر وأول مدينة متخصصة فى صناعة الأثاث فى مصر".

- معلومات عن "مدينة الاثاث"
الجدير بالذكر أن، أن مدينة الاثاث في دمياط تقع فى موقع استراتيجى، وتعد شركة مساهمة مصرية بنسبة 100%، وبرأس مال الشركة 5 مليارات جنيه مصرى ورأس المال المصدر 215 مليون جنيه منهم 209 ملايين جنيه حصة عينية نصيب محافظة دمياط بقيمة الأرض ن وتبلغ حصة محافظة دمياط 40% من أسهم الشركة العينية (قيمة أرض المشروع).

كما أن الشركات المساهمة بنك الاستثمار القومى بنسبة 40%، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بنسبة 5% نقدى، وشركة أيادى مصر للتطوير الصناعى، حيث أن مدينة الاثاث توفر100 ألف فرصة عمل مؤقتة و30 ألف فرصة عمل دائمة وتشتمل المدينة على 590 ألف متر مربع من أراضى المصانع و54 هنجرا، ونحو 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة وأراضٍ للمستثمرين تصل إلى 292 قطعة أرض بمساحة 139 فدانا.

وتتضمن المدينة ورش للتدريب والصناعة ومرافق متكاملة، تخدم الإنتاج المحلى والتصدير، ليعمل المشروع على تخفيف تكدس ورش صناعة الأثاث فى المناطق السكنية بدمياط والحفاظ على البيئة، وتم تخصص مساحة 35 فدانا لصالح مشروع الصرف الصحى الخاص بمدينة دمياط للأثاث، وتم بيع كراسات الشروط بـ 250 كراسة لتخصيص 228 ورشة صناعية صغيرة ومتوسطة يحث يتم استخدام تقنيات 3D وماكينات cnc.
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الكلمات المفتاحية

مدينة الاثاث محافظة دمياط صناعة الأثاث زيارة الرئيس السيسي لدمياط النجارين الرئيس السيسى

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