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«يلا شوت Egypt Cup» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي بث مباشر GOAL AHLY

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:31 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر يلا شوت حصري، كورة جول kooora goal ، حيث يحل اليوم بني سويف ضيفًا على نظيره النادي الأهلي في المباراة التي ستجمع الفريقين على الملعب الرئيسي لإستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ويذاع على قناة أون سبورت. ويدخل الأهلي اللقاء باحثًا عن استعادة الثقة واستكمال صحوته المحلية، بث مباشر مباراة الأهلي ضد بني سويف يلا شوت لايف مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف في كاس مصر كورة اون لاين بدون تقطيع

ويلاقي النادي الأهلي فريق بني سويف في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 في كاس مصر، لم تراه الجماهير منذ فترة كبيرة. ويرغب الأهلي في استغلال صحوته الكبيرة مع مدربه رينيه فايلر في تحقيق الانتصار والتواجد في الدور المقبل من البطولة.

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وحقق الأهلي الفوز في أكثر من مباراة بأربعة أهداف، بل أضاع أكثر من ذلك، حيث أصبح يجيد حسم المباريات بشكل كبير دون الدخول في أي تعقيد.

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ويبحث الأهلي عن التتويج باللقب الغائب منذ 2017، عندما فاز على المصري بهدفين مقابل هدف.
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يرغب الأهلي في الانتصار لمداواة جراحه الأفريقية بعد الخسارة الأولى في الموسم الحالي أمام النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، من خلال تحقيق الفوز محليا في بطولة كأس مصر..
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