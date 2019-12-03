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محافظ دمياط عن مشروعات السيسي: نقله حضارية للمحافظة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:32 م
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن عدد المشروعات القومية التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في المحافظة بلغت 9 مشروعات، حيث تعتبر تلك المشروعات نقلة نوعية، وحضارية في المحافظة في مجالات الكهرباء، والسياحة، والشباب والرياضة، والصناعة.

وأشارت "عوض"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار TeN" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أن مدينة دمياط للأثاث تعتبر كيان اقتصادي متكامل ومن أكبر المناطق الصناعية على مستوى الشرق الأوسط، حيث تحتوي على 1348 ورشة، فضلا عن المصانع.

وأضافت محافظ دمياط، أنهم يأملون أن تساهم مدينة دمياط للأثاث على عودة ثقة المواطن في "الموبيليا الدمياطي"، لافتا إلى أنهم يقومون بتسويق إنتاج مدينة دمياط للأثاث في المعارض داخلية وخارجية.

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الكلمات المفتاحية

منال عوض مشروعات السيسي محافظ دمياط دمياط

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