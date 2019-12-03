Advertisements
Advertisements
Advertisements

"بألوان مبهجة".. أحدث ظهور لأسرة نانسي عجرم (صور)

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:31 م
Advertisements
بوابة الفجر
رشا عادل
Advertisements
نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، صورة جديدة لها برفقة بناتها الثلاثة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نانسي خلال الصورة مرتدية "بيجامة" باللون الأبيض والأسود وروب شتوي باللون الرصاصي، وبروكة باللون البمبي، كما ارتدت بناتها الثلاثة "بيجامة" باللون الأبيض والأسود وكانت ابنتها الكبيره مرتدية باروكة باللون الأبيض، وابنتها الوسطى مرتدية باروكة باللون الأخضر، كما ارتدت ابنتها الصغيرى باروكة باللون "اللبني".

علقت الفنانة اللبنانية، على الصورة قائلة: "هاشلي مع بنات الحارة"، ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة نانسي، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "ايه الذاذه دي"، وأضاف آخر: "قمرات ربنا يحفظكم"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "بتعقدو عنجد كتير حلوين حلوين يحميلك عيلتك ننوس".

ويذكر أن أخر أعمال نانسي عجرم، أغنية "راجل وابن راجل"، التي عرضتها على طريقة الفيديو كليب، وحقق الكليب نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، الأغنية من كلمات ملاك عادل، ومن ألحان وليد سعد.
"بألوان مبهجة".. أحدث ظهور لأسرة نانسي عجرم (صور)
"بألوان مبهجة".. أحدث ظهور لأسرة نانسي عجرم (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نانسي عجرم فنون فن الفجر الفني أخبار الفن

أخبار تهمك

أون سبورت YouTube مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE كورة ستار رابط ماتش الاهلي ON SPORT

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ يوم

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي

منذ نصف ساعة

كورة ستار TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي وبنى سويف بث مباشر يلا شووت I7SRY كورة لايف ماتش الاهلي رابط aHLY NOW

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تطور مفاجيء في مفاوضات عودة حمدي النقاز للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

كول كورة AHLY WEEK مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي (هدف)

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. عقوبة جديدة على ميتشو وإيقاف ثنائي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 9 ساعات

لن تصدق.. الفارق بين ميسي وفان دايك في نقاط الكرة الذهبية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

«كورة ستار PLUS» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش الاهلي AHLY ON SPORT

منذ أقل من ساعة

نتيجة مباراة الاهلي وبني سويف اليوم.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد بني سويف بث مباشر مجانًا ON SPORT HD 2

منذ 18 دقيقة

يلا شوت «قناة مفتوحة» شاهد مباراة الأهلي وبني سويف مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد بني سويف بث مباشر on sport live

منذ 41 دقيقة

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ يوم

أون sport يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي

منذ نصف ساعة

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط تايم سيورت يوتيوب الاهلي اليوم YALLA ONLIN

منذ أقل من ساعة

هنا الزاهد: "مشوفتش يوم عدل بعد الفرح"

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

11 أغسطس.. حفل غنائي لنانسي عجرم في قبيات لبنان

شاهد.. أول ظهور لنانسي عجرم مع طفلتها الثالثة

بالأبيض.. نانسي عجرم تحتفل بتعميد ابنتها وتوجه لها رسالة مؤثرة (صور)

بفستان منقوش بالورد.. إطلالة صباحية جديدة لـ نانسي عجرم

تعرف على موعد حفل نانسى عجرم القادم

نانسي عجرم تتألق بالأبيض في أحدث ظهور لها

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:47 م

أون سبورت YouTube مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE كورة ستار رابط ماتش الاهلي ON SPORT

كول كورة AHLY WEEK مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي (هدف)

06:43 م

«كورة ستار PLUS» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش الاهلي AHLY ON SPORT

07:07 م

كورة ستار TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي وبنى سويف بث مباشر يلا شووت I7SRY كورة لايف ماتش الاهلي رابط aHLY NOW

07:00 م

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

10:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status