"بألوان مبهجة".. أحدث ظهور لأسرة نانسي عجرم (صور)

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، صورة جديدة لها برفقة بناتها الثلاثة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت نانسي خلال الصورة مرتدية "بيجامة" باللون الأبيض والأسود وروب شتوي باللون الرصاصي، وبروكة باللون البمبي، كما ارتدت بناتها الثلاثة "بيجامة" باللون الأبيض والأسود وكانت ابنتها الكبيره مرتدية باروكة باللون الأبيض، وابنتها الوسطى مرتدية باروكة باللون الأخضر، كما ارتدت ابنتها الصغيرى باروكة باللون "اللبني".



علقت الفنانة اللبنانية، على الصورة قائلة: "هاشلي مع بنات الحارة"، ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة نانسي، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "ايه الذاذه دي"، وأضاف آخر: "قمرات ربنا يحفظكم"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "بتعقدو عنجد كتير حلوين حلوين يحميلك عيلتك ننوس".



ويذكر أن أخر أعمال نانسي عجرم، أغنية "راجل وابن راجل"، التي عرضتها على طريقة الفيديو كليب، وحقق الكليب نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، الأغنية من كلمات ملاك عادل، ومن ألحان وليد سعد.