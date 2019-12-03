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محافظ الإسكندرية يجري زيارة مفاجأة لمستشفى العامرية العام (صور)

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:31 م
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محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية
محمد رجب - دينا حسن
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قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، بزيارة مفاجئة لمستشفى العامرية العام بنطاق حي العامرية أول لتفقد سير العمل بها، وذلك استكمالا لجولاته الميدانية عقب توليه مهام منصبه، وفى إطار الاهتمام بتطوير منظومة الصحة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية  المقدمة للمواطنين.

وتفقد المحافظ أقسام المستشفى المختلفة؛ من قسم العناية المركزة، وقسم العظام، والقسم الإقتصادى، وتفقد مبنى وحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى. ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال التى تتم بالمبنى الملحق بالمستشفى، والذى يعد اضافة متميزة تساهم أكثر فى تطوير الخدمة بها. وشدد على بذل المزيد من الجهد لافتتاح هذا المبنى الملحق خلال الشهور القليلة القادمة.

واستفسر المحافظ من المرضى عن وجود أى احتياجات لهم لتوفيرها، مؤكدًا على تقديم كافة سبل الدعم لمستشفيات المحافظة وخاصة التى تخدم قطاع عريض من المواطنين.

جاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء حمدى الحشاش سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، واللواء سمير صدقى رئيس حى العامرية أول.

جدير بالذكر أن مستشفى العامرية العام؛ تخدم قطاع عريض من المواطنين فيبلغ عدد المترددين عليها قرابة الألفين مريض يوميا، وتضم  12 سرير عناية مركزة، و18 حضانة، و88 أسرة داخلية، و35 سرير للغسيل الكلوى بالإضافة إلى مبنى العيادات الخارجية، ومركز الاصابات.
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