مدير أعمال الراقصة جوهرة يكشف حقيقية ترحيلها

قال باسم عبد المنعم، مدير أعمال الراقصة جوهرة، إن الحديث على القبض على الفنانة جوهرة أو ترحيلها أمر غير حقيقي، معقبًا: "لا يوجد قانون يعاقب على ما قامت به جوهرة مع زوجها، والقصة تتلخص في قيام شخص بسرقة الفيديوهات، ونشرها على الإنترنت".



وتابع مدير أعمال الفنانة جوهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنه لا يستطيع إيقاف الشائعات التي تنشر حول "جوهرة"، معقبًا: "اللي عايز يقول حاجة بيقولها".



وأشار إلى أن "جوهرة" مصدومة مما حدث، وفضلت الصمت وعدم التعليق على ما حدث، معقبً:" كل ما تدي الموضوع اهتمام، الناس بتتكلم أكثر".

