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مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد بني سويف بث مباشر Al Ahly vs Bani Sweif

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:28 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 في كاس مصر

«قناة مفتوحة» شاهد مباراة الأهلي وبني سويف مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد بني سويف بث مباشر

يواجه النادي الأهلي فريق بني سويف في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.


 
يواجه النادي الأهلي فريق بني سويف في السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء على استاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 في كاس مصر
 
 
مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 فى كاس مصر، ويقدم الفريق الأحمر مع فايلر مستوي فني رائع للغاية لم تراه الجماهير منذ فترة كبيرة.

وحقق الأهلي الفوز في أكثر من مباراة بأربعة أهداف، بل أضاع أكثر من ذلك، حيث أصبح يجيد حسم المباريات بشكل كبير دون الدخول في أي تعقيد.





مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 فى كاس مصر، ويحتل الأهلي حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب جدول الدوري المصري، حيث خاض الفريق الأحمر 4 مباريات، حقق الفوز فيهم جميعهم.  

 

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 في كاس مصر
 
 
مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 فى كاس مصر، ويبحث الأهلي عن التتويج باللقب الغائب منذ 2017، عندما فاز على المصري بهدفين مقابل هدف.

كان أحمد فتحي قد أحرز الهدف الثاني القاتل للنادي الأهلي بالدقائق الأخيرة من المباراة.

«قناة مفتوحة» شاهد مباراة الأهلي وبني سويف مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد بني سويف بث مباشر
مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 فى كاس مصر، وسيحاول الأهلي أن يستغل فارق الخبرات والامكانيات في حسم الأمور مبكراً حتى لا يحدث أي أمر مفاجيء.




مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 فى كاس مصر، بينما يحتل الأهلي المركز الأخير في مجموعته بدوري أبطال أفريقيا بدون أي رصيد من النقاط. 

 

وخاض الفريق الأحمر مباراة واحدة خسرها أمام النجم الساحلي بهدف نظيف.

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 في كاس مصر
 
 

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 فى كاس مصر، ومن المتوقع أن يشرك فايلر العديد من اللاعبين البدلاء وإراحة بعض الأساسيين، خاصة أن المباراة في المتناول بشكل كبير للغاية، حيث إن فارق الامكانيات كبير للغاية بين الفريقان.

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