شقيق سائق الحافلة المنكوبة بعمدون: "أخي توفي تاركا زوجته حامل"

قال أنيس الضافي شقيق سائق الحافلة التي تعرّضت لحادث في منطقة عمدون من ولاية باجة هيثم الضافي، أنّ شقيقه أعلمه بأنّ الحافلة لم تخضع لأي صيانة منذ 4 أشهر.





أمّا بخصوص تصريحات والدته المتعلّقة بانتماء صاحب وكالة الأسفار إلى سلك الأمن الرئاسي، أوضح أنيس في البرنامج الإذاعي 'صباح الناس' اليوم الثلاثاء 03 ديسمبر 2019، أنّها كانت تتحدّث عن مؤجّره السابق ولم تكن تعني وكالة الأسفار المعنية بالحادث.





وأكّد أنّ الفقيد كان يتقاضى مبلغ 20 دينارا عن الرحلة، متابعا "شقيقي ترك زوجة حاملا في شهرها الثالث وقد كان عاطلا عن العمل وكان يبحث عن شغل قار في وكالات الأسفار وقد أتاه ردّ بقبوله أمس الإثنين بعد وفاته".



