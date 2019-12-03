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شقيق سائق الحافلة المنكوبة بعمدون: "أخي توفي تاركا زوجته حامل"
الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:06 م
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مروى الجلاصي
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قال أنيس الضافي شقيق سائق الحافلة التي تعرّضت لحادث في منطقة عمدون من ولاية باجة هيثم الضافي، أنّ شقيقه أعلمه بأنّ الحافلة لم تخضع لأي صيانة منذ 4 أشهر.
أمّا بخصوص تصريحات والدته المتعلّقة بانتماء صاحب وكالة الأسفار إلى سلك الأمن الرئاسي، أوضح أنيس في البرنامج الإذاعي 'صباح الناس' اليوم الثلاثاء 03 ديسمبر 2019، أنّها كانت تتحدّث عن مؤجّره السابق ولم تكن تعني وكالة الأسفار المعنية بالحادث.
وأكّد أنّ الفقيد كان يتقاضى مبلغ 20 دينارا عن الرحلة، متابعا "شقيقي ترك زوجة حاملا في شهرها الثالث وقد كان عاطلا عن العمل وكان يبحث عن شغل قار في وكالات الأسفار وقد أتاه ردّ بقبوله أمس الإثنين بعد وفاته".
ويجدر التذكير، بأنه إثر التصريحات التي أدلت بها والدة الضحية هيثم سائق الحافلة المنكوبة بعمدون، قامت وزارة الداخلية بالإذن بفتح تحقيق في الغرض.
وقد أفادت بعض المصادر، أن وزارة الداخلية أذنت مساء أمس الإثنين 02 ديسمبر 2019، بفتح تحقيق في تصريحات والدة السائق المتوفي، إثر الحادث المريع والذي أودى بحياة 26 راكبا.
وكانت والدة سائق الحافلة قد أفادت في تصريح تلفزي، بأن مشغّل إبنها يعمل في وزارة الداخلية، وأن إبنها المتوفي عمل معه منذ طرده من وكالة أسفار إشتغل فيها لمدة 3 سنوات، وتم طرده منها إثر مطالبته بدفتر علاج وبتغطية إجتماعية.
وكانت حافلة تابعة لإحدى وكلات الأسفار الخاصة، كانت تقل 43 شخصا في إطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم، سقطت في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي على مستوى منطقة "عين السنوسي" من معتمدية عمدون ولاية باجة.
ويذكر بأن الحادث الذي جدّ يوم الأحد 01 ديسمبر 2019، أسفر عن وفاة 26 راكبا وتسجيل إصابات خطيرة في صفوف البقية، وتمّ نقلهم إلى مختلف مستشفيات العاصمة.
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