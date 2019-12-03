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شركة مصرية تعرض تقنيات ذكية للمحادثة مع البشر خلال "قمة رايز اب"

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:09 م
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رايز اب
رايز اب
أحمد الشيخ
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أعلنت "DX Wand" المنصة المصرية الأولى للبوت الذكي اليوم عن اختيارها للمشاركة في النسخة السابعة للملتقى السنوي لمجتمع رواد الأعمال رايز أب والذي تنظمه شركة رايز أپ Rise up لدعم مجتمع ريادة الأعمال وتستضيفه الجامعة الأمريكية في 5 ديسمبر المقبل ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

بوت المحادثة DX Wand هو جزء من البرامج الذكية التي تتواصل مع الإنسان عن طريق تطبيقات المحادثة بأنواعها، ويعتبر ثورة جديدة في العلاقة بين مؤسسات الأعمال والعملاء حيث يستطيع تقديم خدمة سريعة ودقيقة بشكل ألي تضمن تفاعل مستمر مع العملاء بالذكاء الاصطناعي المتقدم، لتصبح عملية التواصل أوتوماتيكية بالكامل بأقل قدر من التدخل بشري وبأدنى تكلفة.
 
قال المهندس أحمد محمود الرئيس التنفيذي لشركة "DX Wand" إن أحد أهم التحديات ما تواجه الشركات اليوم هو استقبالها الملايين من الاستفسارات والمكالمات للإجابة على الأسئلة المتكررة من قبل العملاء سواء من خلال الهاتف أو الإنترنت ويتم إنفاق الملايين من الدولار على قطاع خدمة العملاء الذي يعد من أهم عوامل التمييز والمفاضلة بين المنظمات والشركات المتنافسة، لذا تعمل "DX Wand" على نشر تقنية دردشة خدمة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي دائمة التطور، يمكنها تقديم الإجابات أو المعلومات المستهدفة بأقل قدر من التفاعل البشري بمستوى غير مسبوق من الدقة للمساعدة على بناء علاقة مستمرة بين الشركات والعملاء وزيادة الثقة والوعي بالعلامة التجارية لرفع المبيعات.

وأضاف أن المنصة تخدم حاليا أكثر من 50 شركة في الشرق الاوسط بأحدث نظام آلي فائق المستوى متخصص في إدارة علاقات العملاء يقوم بعمليات بالغة الأهمية وحيوية تخص أكثر من 400 ألف عميل مؤكدا على أن من قائمة الأعمال التي يقوم بها تتسع لتصل إلى 1,000,000 عملية، بواسطة المحادثات التفاعلية " الدردشة " على جميع منصات التواصل الاجتماعي أو المراسلة مثل فيس بوك سكايب، واتس اب.
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