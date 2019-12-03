Advertisements
Advertisements
Advertisements

«كورة ستار PLUS» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش الاهلي AHLY ON SPORT

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:07 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
KOORA STAR شاهد مباراة الأهلي وبني سويف ببطولة كأس مصر اليوم ضمن مباريات دور ال 32 من البطولة الأقدم فى تاريخ كرة القدم المصرية، اليوم على ستاد القاهرة الدولي، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الأهلي وبني سويف KOORA STAR، تابع مباراة الأهلي وبني سويف اليوم KOORA STAR، مباراة يسعي فيها الأهلي للفوز باللقاء والصعود لدور ال 16 من بطولة كأس مصر، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الأهلي وبني سويف KOORA LIVE، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف KOORA STAR.

كورة ستار مباراة الأهلي وبني سويف، رابط سريع اونلاين لمشاهدة مباراة الأهلي اليوم يلا شوت، مباراة الأهلي وبنى سويف ببطولة الكأس، والتى تأتي بعد خسارة الأهلى اللقاء الأول ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020 أمام النجم الساحلى التونسي بهدف دون رد، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الأهلي وبني سويف اليوم KOORA GOAL.
KOORA STAR موعد مباراة الأهلي وبني سويف بكأس مصر
KOORA ONLINE يستضيف النادي الأهلي نظيره نادي بنى سويف ضمن مباريات دور ال 32 من بطولة كأس مصر اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الأهلي اليوم YALLA SHOOT.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبني سويف بكأس مصر
KOORA STAR
يفتح ستاد القاهرة الدولى أبوابه لإستضافة مباراة الأهلي وبني سويف ضمن مباريات دور ال 32 من بطولة كأس مصر، فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD وTime Sport HD، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الأهلي وبنى سويف، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الأهلي YALLA SHOOT.

Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة بشأن حمدي النقاز والزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام بني سويف.. مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف قناة أون سبورت بدون تقطيع

منذ أقل من ساعة

حمدي النقاز معروض على الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل خناقة مرتضى منصور مع نجوم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

ليندمان لـ"الفجر الرياضي" : لو الأمر بيدي سأطلب من كارتيرون رفض الزمالك.. وفايلر طلب نصيحتي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ يوم

عاجل.. عقوبة جديدة على ميتشو وإيقاف ثنائي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

لن تصدق.. الفارق بين ميسي وفان دايك في نقاط الكرة الذهبية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

بيان رسمي.. الأهلي يكشف عن 5 فضائح لحكم مباراته ضد النجم

منذ حوالي 5 ساعات

أون سبورت YouTube مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE كورة ستار رابط ماتش الاهلي ON SPORT

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تطور مفاجيء في مفاوضات عودة حمدي النقاز للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عدد أصوات محمد صلاح في صراع الكرة الذهبية

منذ ساعة و 11 دقيقة

ليندمان لـ"الفجر الرياضي": كارتيرون أبلغني بقيادة الزمالك.. ومن الوارد التواجد في جهازه

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:59 ص

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

لن تصدق.. الفارق بين ميسي وفان دايك في نقاط الكرة الذهبية

05:06 م

عاجل.. عقوبة جديدة على ميتشو وإيقاف ثنائي الزمالك

03:24 م

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

07:41 م

عدد أصوات محمد صلاح في صراع الكرة الذهبية

06:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status