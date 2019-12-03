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يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط تايم سيورت يوتيوب الاهلي اليوم YALLA ONLIN

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:02 م
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بوابة الفجر
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يستعد النادي الأهلي YALLA SHOOT لمواجهة نظيره نادي بني سويف الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر ضمن منافسات دور الإثنين والثلاثين من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي وبني سويف اليوم في كأس مصر
وستلعب مباراة النادي الأهلي KORA ONLINE ضد نظيره نادي بني سويف اليوم في بطولة كأس مصر في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة KORA GOAL وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت السعودية على ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبني سويف اليوم في كأس مصر
وستذاع مباراة النادي الأهلي KORA ONLINE ضد نظيره نادي بني سويف اليوم في بطولة كأس على قناة "أون سبورت" بتعليق أيمن الكاشف وعلى قناة "تايم سبورتس" بتعليق محمد الكواليني.

بث مباشر لمباراة الأهلي وبني سويف اليوم في كأس مصر
ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي بني سويف اليوم في بطولة كأس مصر ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي بني سويف اليوم في بطولة كأس مصر بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري الممتاز
ويتواجد النادي الأهلي. KORA LIVE في المركز الثاني، من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، برصيد 12 نقطة YALLA SHOOT من أصل 4 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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