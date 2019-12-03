"المليون الأول".. كيف كانت صاحبة السعادة "وش الخير" على رامي جمال!

حل الفنان رامي جمال، ضيفًا مع الإعلامية والمنتجة والفنانة إسعاد يونس، وذلك عبر برنامجها الشهبر صاحبة السعادة، والذي يذاع عبر شاشة DMC الفضائية.



وتحدث رامي جمال عن أمور كثيرة تخص مرض البهاق الذي أصيب به منذ فترة، كما كشف عن مفاجآت عديدة، يحضر لها خلال الفترة المقبلة مع كبار الفنانين.



صاحبة السعادة وش الخير على رامي جمال



وعلى الفور، انقلبت السوشيال ميديا رأسًا على عقب بعد عرض الحلقة، وتصدر اسم رامي جمال قوائم التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



رامي جمال والمليون الأول



وبالإضافة إلى تصدر اسمه لقوائم التريند بعد إذاعة الحلقة، فإن متابعي رامي جمال عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قد ازداد عددهم ووصلوا للمليون الأول.



واحتفالًا بهذه الإنجازات، نشر رامي صورة من داخل حلقته مع إسعاد يونس في صاحبة السعادة أثناء تأثرها وتفاعلها مع ميدلي الأغاني الذي قدمه بالبرنامج وأشعل به قلوب جمهوره.



وأرفق الصورة برسالة شكر لمحبيه قائلًا: أولًا شكرًا على أول مليون على إنستجرام، وثانيًا مين شاف الحلقة وإيه رأيكم فيها يارب تكون عجبتكم.