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هنا الزاهد: "مشوفتش يوم عدل بعد الفرح"

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:04 م
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هنا الزاهد
هنا الزاهد
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة هنا الزاهد، برومو إعلان حلقتها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، يوم الخميس المقبل الموافق 5 ديسمبر عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتناول هذا الفيديو بعض الكلمات الجميلة من الإعلامية منى الشاذلي لهنا الزاهد، بالإضافة إلى هنا الزاهد وتعبيرها عن فترتها ما بعد الزواج قائلة: "مشوفتش يوم عدل من بعد الفرح".

وكتبت "الزاهد" على هذا الفيديو قائلة: "يوم الخميس الساعة التاسعة مساء مع منى الشاذلي".

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: "هتنوري الدنيا كلها يا أجمل هنا بحبك قوي منتظرينك وبشدة".

وعلى صعيد آخر قدمت "هنا" العديد من المسلسلات منها فرق توقيت، مولانا العاشق، البيوت أسرار، في الالاند، الواد سيد الشحات.

وشاركت "هنا" في العديد من الأفلام منها المشخصاتي، عقدة الخواجة، خطة جيمي، بني أدم، قصة حب.
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