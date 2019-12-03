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توافد النجوم لافتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:56 م
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مهرجان الإسكندرية المسرحي
مهرجان الإسكندرية المسرحي
عبدالحافظ حمدي
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بدأ منذ قليل توافد عدد من نجوم الفن على مكتبة الإسكندرية لحضور حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، تلك الدورة التي تحمل اسم الفنان جلال الشرقاوي.

حيث شهدت السجادة الحمراء حضور الأردني إياد نصار، د. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنانة لقاء الخميسي.

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، و أسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان .

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