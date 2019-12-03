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"أمراض الدم وصحة الأسرة" في مؤتمر بـ "تأمين صحي بني سويف" (صور)

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:02 م
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بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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نظم فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، اليوم الثلاثاء، المؤتمر السنوي الثالث تحت عنوان "أمراض الدم وصحة الأسرة" بالتعاون مع كلية الطب جامعة بني سويف، لمناقشة الأبحاث الطبية الخاصة بأمراض الدم وصحة الأسرة.

وشهدت الجلسة الإفتتاحية من المؤتمر حضور، كل من: الدكتور عماد كاظم، رئيس هيئة التأمين الصحي والدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والدكتور سيف الدين عبد الشكور، مدير عام فرع التأمين الصحي ببني سويف والسيد الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، والدكتورة فاتن عمارة مدير التدريب والتثقيف بالهيئة، والدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، والدكتور محمد شعبان، مدير مستشفى بني سويف الجامعي.

وأكد الدكتور عماد كاظم، رئيس هيئة التأمين الصحي، في كلمته، على أهمية المؤتمر، مشيرًا إلى إهتمامه بالجديد في "امراض الدم وصحة الاسرة"، لافتًا إلى خدمة "طب الأسرة" التي تعتبر النواة الرئيسية لمشروع التأمين الصحي الشامل، الذي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تطبيق مرحلته الأولى بعددًا من المحافظات، بعد نجاح التطبيق التجريبي للمشروع بمحافظة بورسعيد.

وأستعرضت الدكتورة فاتن عمارة، مدير التدريب والتثقيف بالتأمين الصحي، تعريفات وأعراض وتأثيرات أمراض الدم، وكذلك احصائيات وبيانات عن أعمال جنه العملية لعلاج مرضي السكر من الاطفال، معلنةً عن موافقة رئيس الهيئة على توفير أحد انواع الأدوية للأطفال مرضى السكر، من منتفعي التأمين الصحي، على مستوى الجمهورية.

كما شهد المؤتمر حضور قيادات ومسؤولي هيئة التأمين الصحي، منهم: الدكتور علي محروس، رئيس التخطيط والمشروعات الدكتورة نجلاء شاهين، مدير المكتب الفني والدكتورة منال عرفة، مسئول المتابعة الفنية والدكتور خالد موافي، مدير الاتصال السياسي.

وشهدت زيارة الدكتور عماد كاظم، رئيس هيئة التأمين الصحي لمحافظة بني سويف، إفتتاحه لعيادة التأمين الصحي الشاملة، بعد انتهاء اعمال التطوير وبدء تقديم الخدمة، إعتبارًا من اليوم الثلاثاء، حيث تفقد العيادات التخصصية والأقسام وغرف الكشف الطبي على المرضى، كما تفقد المعهد الفني للتمريض بفرع بني سويف للتأمين الصحي.

وكان الدكتور محمد هانئ غنيمـ محافظ بني سويفـ أستقبل، صباح اليوم، الدكتور عماد كاظم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، في حضور الدكتور سيف الدين عبد الشكور، مدير عام فرع التأمين الصحي بالمحافظة.

وخلال اللقاء قّدم رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي التهنئة لمحافظ بني سويف بثقة القيادة السياسية بتوليه المسؤولية في الحركة الأخيرة للمحافظين التي جرت "نهاية نوفمير الماضي"، معربًا عن خالص أمنياته بالتوفيق في مهمته الجديدة لخدمة أبناء بني سويف. 

وناقش المحافظ مع رئيس الهيئة سبل تعزيز التعاون بين المحافظة وهيئة التأمين الصحي في مجالات تطوير وتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بمستشفى وعيادات التأمين الصحي بمراكز المحافظة.
"أمراض الدم وصحة الأسرة" في مؤتمر بـ "تأمين صحي بني سويف" (صور)
"أمراض الدم وصحة الأسرة" في مؤتمر بـ "تأمين صحي بني سويف" (صور)
"أمراض الدم وصحة الأسرة" في مؤتمر بـ "تأمين صحي بني سويف" (صور)
"أمراض الدم وصحة الأسرة" في مؤتمر بـ "تأمين صحي بني سويف" (صور)
"أمراض الدم وصحة الأسرة" في مؤتمر بـ "تأمين صحي بني سويف" (صور)
"أمراض الدم وصحة الأسرة" في مؤتمر بـ "تأمين صحي بني سويف" (صور)
"أمراض الدم وصحة الأسرة" في مؤتمر بـ "تأمين صحي بني سويف" (صور)
"أمراض الدم وصحة الأسرة" في مؤتمر بـ "تأمين صحي بني سويف" (صور)
"أمراض الدم وصحة الأسرة" في مؤتمر بـ "تأمين صحي بني سويف" (صور)
"أمراض الدم وصحة الأسرة" في مؤتمر بـ "تأمين صحي بني سويف" (صور)
"أمراض الدم وصحة الأسرة" في مؤتمر بـ "تأمين صحي بني سويف" (صور)
"أمراض الدم وصحة الأسرة" في مؤتمر بـ "تأمين صحي بني سويف" (صور)
"أمراض الدم وصحة الأسرة" في مؤتمر بـ "تأمين صحي بني سويف" (صور)
"أمراض الدم وصحة الأسرة" في مؤتمر بـ "تأمين صحي بني سويف" (صور)
"أمراض الدم وصحة الأسرة" في مؤتمر بـ "تأمين صحي بني سويف" (صور)
"أمراض الدم وصحة الأسرة" في مؤتمر بـ "تأمين صحي بني سويف" (صور)
"أمراض الدم وصحة الأسرة" في مؤتمر بـ "تأمين صحي بني سويف" (صور)
"أمراض الدم وصحة الأسرة" في مؤتمر بـ "تأمين صحي بني سويف" (صور)
"أمراض الدم وصحة الأسرة" في مؤتمر بـ "تأمين صحي بني سويف" (صور)
"أمراض الدم وصحة الأسرة" في مؤتمر بـ "تأمين صحي بني سويف" (صور)
"أمراض الدم وصحة الأسرة" في مؤتمر بـ "تأمين صحي بني سويف" (صور)
"أمراض الدم وصحة الأسرة" في مؤتمر بـ "تأمين صحي بني سويف" (صور)
"أمراض الدم وصحة الأسرة" في مؤتمر بـ "تأمين صحي بني سويف" (صور)
"أمراض الدم وصحة الأسرة" في مؤتمر بـ "تأمين صحي بني سويف" (صور)
"أمراض الدم وصحة الأسرة" في مؤتمر بـ "تأمين صحي بني سويف" (صور)
"أمراض الدم وصحة الأسرة" في مؤتمر بـ "تأمين صحي بني سويف" (صور)
"أمراض الدم وصحة الأسرة" في مؤتمر بـ "تأمين صحي بني سويف" (صور)
"أمراض الدم وصحة الأسرة" في مؤتمر بـ "تأمين صحي بني سويف" (صور)
"أمراض الدم وصحة الأسرة" في مؤتمر بـ "تأمين صحي بني سويف" (صور)
"أمراض الدم وصحة الأسرة" في مؤتمر بـ "تأمين صحي بني سويف" (صور)
"أمراض الدم وصحة الأسرة" في مؤتمر بـ "تأمين صحي بني سويف" (صور)
"أمراض الدم وصحة الأسرة" في مؤتمر بـ "تأمين صحي بني سويف" (صور)
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