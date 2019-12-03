لماذا لم تتأثر البورصة المصرية بتطبيق "الشورت سيلينج"؟.. خبيرة تكشف أهم معوقات بالسوق المصري

أخبار البورصة المصرية

قالت رانيا الجندي خبيرة أسواق المال ، أن تطبيق آلية البيع على المكشوف الشورت سيلينج كان لابد لها أن ترى النور في البورصة المصرية، ولكن نظراً للتأخر الشديد في تطبيقها فلم تلقي التفاعل المطلوب .

المعوقات التي تواجه البورصة المصرية

وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص لـ" الفجر " أنه قبل تطبيق آلية البيع على المكشوف "short selling" كان لابد من أن نعرف ما هي معوقات بسوق الاوراق المالية في مصر ، حيث أنها تتجسد في الأتي :





اولاً: ضعف المعروض من حيث عدد الشركات المدرجة بالبورصة المصرية و من حيث القيمة الإجمالية لتلك الشركات ، ومن حيث التمثيل داخل القطاعات المدرجة في السوق فعلى سبيل المثال لا الحصر قطاع الإتصالات يحتوي على شركتين فقط وهم المصرية للإتصالات و أوراسكوم للإستثمار – وقطاع الرعاية الصحية به ثلاث شركات مستشفى كيلوباترا و إيبيكو للأدوية وابن سينا فارم – وقطاع السياحة والترفيه لبلد الأهرامات والمعابد وشرم الشيخ يمثلها ست شركات مدرجة داخل السوق أضف الى ذلك التمثيل داخل كل قطاع فقد تمثل شركة 60% من وزن القطاع و أكثر في بعض الأحيان .





ثانيا: أن عدد الشركات المدرجة بالبورصة المصرية بالسوق لايتناسب مع بورصة بلد بحجم مصر .





ثالثاً : أن القيمة السوقية تخجلنا عند التحدث عنها مقارنة بالاسواق الاخرى ، حيث أنه عندما يكون السوق المصري به عدد شركات لايتجاوز الـ 250 شركة مدرجة تخدمها 140 شركة وساطة فلا يوجد مثالية فى التوزيع .





رايعاً : زيادة معدلات البطالة وضعف السيولة بالسوق المصري.



