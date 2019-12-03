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«اونلاين» ON AHLY مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الاهلي time HD

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:57 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي اليوم وبني سويف في كاس مصر.. عشاق المارد الأحمر في مصر والطن العربي يستضيف النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر فريق بني سويف في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف في كأس مصر اليوم عبر موقع الوفد وهي خدمة مقدمة لجميع القراء المشجعين للنادي الأهلي.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء اليم وهو يسعى لمواصلة المنافسة على بطولات الموسم من الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا.

النادي الأهلي يتمتع باستقرار إداري ويسعى لتحقيق الانتصار اليوم على فريق بني سويف الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.

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