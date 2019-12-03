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جمال جواد: افتتاح الرئيس فندق 5 نجوم في رأس البر "نقلة مهمة"

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:58 م
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور جمال عبد الجواد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن افتتاح مدينة دمياط للأثاث بمثابة تنمية للقطاع الصناعي في مصر، خاصة وأن الصناعة أهملت لسنوات طويلة منذ قبل 2011.

وأشار "عبد الجواد"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن الرئيس السيسي يقود نهضة صناعية في محافظات الجمهورية كافة، مؤكدا أن الدولة المصرية لم تعد تهمل أي جزء من موارد الدولة.

ولفت مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية، إلى أن افتتاح الرئيس فندق 5 نجوم في رأس البر يعد نقلة مهمة تحسن من جودة الحياة المقدمة للمواطن، وترتقي بمستوى الجمهور الذي يذهب إلى هذا المكان.

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فندق 5 نجوم عبدالفتاح السيسي راس البر دمياط اكستر نيوز

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