Advertisements
Advertisements
Advertisements

تراجع كبير في أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:48 م
Advertisements
اسعار الدولار
اسعار الدولار
وكالات
Advertisements
هبطت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، أمام سلة العملات الرئيسية بعد تصريحات دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية حول تأجيل الإتفاق التجاري مع الصين لما بعد الإنتخابات الرئاسية.

واستقر سعر الدولار مقابل اليورو الأوربي ليسجل  1.1082 دولار.

وهبطت أسعار الدولار أمام الين الياباني بنحو 0.4 بالمائة لتسجل 108.56 ين.

وانخفض سعر الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1.2995 دولار.

وتراجع الدولار أمام الفرنك السويسري بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 0.9865 فرنك.

وهبط المؤشر الرئيسي للدولار الأمريكي بنحو 0.1 بالمائة ليسجل مستوى 97.732.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر الدولار مقابل اليورو سعر الدولار أمام الين الياباني سعر الدولار اسعار الدولار

أخبار تهمك

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

منذ حوالي 8 ساعات

بيان رسمي.. الأهلي يكشف عن 5 فضائح لحكم مباراته ضد النجم

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ يوم

حمدي النقاز معروض على الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تطور مفاجيء في مفاوضات عودة حمدي النقاز للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن حمدي النقاز والزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

أون سبورت YouTube مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE كورة ستار رابط ماتش الاهلي ON SPORT

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ يوم

عاجل.. عقوبة جديدة على ميتشو وإيقاف ثنائي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 8 ساعات

عدد أصوات محمد صلاح في صراع الكرة الذهبية

منذ ساعة و 13 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام بني سويف.. مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف قناة أون سبورت بدون تقطيع

منذ أقل من ساعة

لن تصدق.. الفارق بين ميسي وفان دايك في نقاط الكرة الذهبية

منذ ساعتين و 13 دقيقة

ليندمان لـ"الفجر الرياضي": كارتيرون أبلغني بقيادة الزمالك.. ومن الوارد التواجد في جهازه

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تفاصيل خناقة مرتضى منصور مع نجوم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

ليندمان لـ"الفجر الرياضي" : لو الأمر بيدي سأطلب من كارتيرون رفض الزمالك.. وفايلر طلب نصيحتي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

اسعار الدولار اليوم الخميس 24/10/2019.. والعملة الأمريكية تواصل التراجع البطئ

أسعار الدولار تتراجع خلال التعاملات اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الجنيه الإسترليني

ارتفاع طفيف في سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس

خطاب "ترامب" يرفع أسعار الدولار خلال التعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 13/11/2019.. والبنوك الحكومية تخفض سعر العملة الأمريكية

سعر الدولار يتراجع خلال تعاملات اليوم الجمعة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:59 ص

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

لن تصدق.. الفارق بين ميسي وفان دايك في نقاط الكرة الذهبية

05:06 م

عاجل.. عقوبة جديدة على ميتشو وإيقاف ثنائي الزمالك

03:24 م

أون سبورت YouTube مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE كورة ستار رابط ماتش الاهلي ON SPORT

05:47 م

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

07:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status