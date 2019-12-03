تراجع كبير في أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

هبطت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، أمام سلة العملات الرئيسية بعد تصريحات دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية حول تأجيل الإتفاق التجاري مع الصين لما بعد الإنتخابات الرئاسية.





واستقر سعر الدولار مقابل اليورو الأوربي ليسجل 1.1082 دولار.





وهبطت أسعار الدولار أمام الين الياباني بنحو 0.4 بالمائة لتسجل 108.56 ين.





وانخفض سعر الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1.2995 دولار.





وتراجع الدولار أمام الفرنك السويسري بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 0.9865 فرنك.





وهبط المؤشر الرئيسي للدولار الأمريكي بنحو 0.1 بالمائة ليسجل مستوى 97.732.