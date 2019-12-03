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رئيس جامعة السويس يستقبل سفير دولة السودان (صور)

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:52 م
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بوابة الفجر
أبوبكر عبد المعز
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استقبل الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس،السفير ''جوزيف موم مجاك'' سفير جمهورية جنوب السودان بالقاهرة، يرافقه ''مايكل ميثانق نقونق'' الملحق الثقافي للسفارة بمكتبه بمقر الجامعة بمدينة السلام 1 بحى فيصل بمحافظة السويس.

وجاءت الزيارة لبحث سبل التعاون المشترك بين جامعة السويس والمؤسسات والهيئات العلمية والأكاديمية في جنوب السودان لاسيما في ظل ما تملكه جامعة السويس من تخصصات أكاديمية وبحثية فريدة، كما هدفت الزيارة لتفقد احوال الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعة من جمهورية جنوب السودان.

وعلي هامش الزيارة تم تنظيم لقاء بمقر كلية هندسة البترول والتعدين بحضور دكتور علي محفوظ_ عميد الكلية ولفيف من اعضاء هيئة التدريس والطلاب الوافدين من دولة جنوب السودان. وقد بدأ اللقاء بعزف السلامين الوطنيين لكل من مصر وجنوب السودان، ثم رحب "الشرقاوي" بالوفد السوداني معربا عن سعادته بالزيارة والتي تعكس عمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة بين الشعبين، واستمع سيادته برفقة الوفد السوداني الي تساؤلات واستفسارات الطلاب الوافدين.

واضاف "الشرقاوي" ان جامعة السويس تسعي جاهدة لتذليل كافة العقبات امام طلابها الوافدين من كل الدول العربيةوالافريقية وحل ما قد يواجههم من صعوبات باعتبارها احد اهم منارات التعليم العالي في مصر ولتعزيز دور مصر القيادي في افريقيا لاسيما في ظل رئاسة مصر للاتحاد الافريقي سعي القيادة السياسية الحثيث لتدعيم الشراكة مع كافة الدول الافريقية في مختلف المجالات لأجل بناء مستقبل أفضل للقارة السمراء.

ومن جانبه أعرب سفير جنوب السودان عن سعادته لتواجده في جامعة السويس كما وجه الشكر رئيس الجامعة على حفاوة الاستقبال وكذا ثمن مجهودات إدارة الجامعة في نشر العلم النافع بين أبناء بلده وحرص المسؤولين على احتضان كافة أبناء الدول الأفريقية وبناء عقولهم بما يعود بالنفع على مختلف دول أفريقيا.



رئيس جامعة السويس يستقبل سفير دولة السودان (صور)
رئيس جامعة السويس يستقبل سفير دولة السودان (صور)
رئيس جامعة السويس يستقبل سفير دولة السودان (صور)
رئيس جامعة السويس يستقبل سفير دولة السودان (صور)
رئيس جامعة السويس يستقبل سفير دولة السودان (صور)
رئيس جامعة السويس يستقبل سفير دولة السودان (صور)
رئيس جامعة السويس يستقبل سفير دولة السودان (صور)
رئيس جامعة السويس يستقبل سفير دولة السودان (صور)
رئيس جامعة السويس يستقبل سفير دولة السودان (صور)
رئيس جامعة السويس يستقبل سفير دولة السودان (صور)
رئيس جامعة السويس يستقبل سفير دولة السودان (صور)
رئيس جامعة السويس يستقبل سفير دولة السودان (صور)
رئيس جامعة السويس يستقبل سفير دولة السودان (صور)
رئيس جامعة السويس يستقبل سفير دولة السودان (صور)
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مصر جامعة السويس السويس اخبار

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