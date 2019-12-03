"مينفعش ست تخوني".. أحمد العوضي يكشف سبب رفضه لـ"نصيبي وقسمتك" في البداية

قال الفنان أحمد العوضي إنه كان يرفض في البداية دوره في مسلسل "نصيبي وقسمتك"؛ لأنه يتعلق بخيانة امرأة له، متابعًا: "مينفعش ست تخوني، أنا مفيش ست تخوني".



وأشار "العوضي"، خلال حواره مع برنامج "لسه فاكر"، على "نجوم إم إم"، إلى أن المؤلف عمرو محمود ياسين، هو من رشحه للمسلسل، وأقنعه بالدور، لافتًا إلى أنه كان يرفض الدور بسبب هيبته، متابعًا: "أنا ميتعملش معايا كده أبدًا، وكنت واخد الموضوع على صدري أوي".



واستكمل الفنان أحمد العوضي: "عمرو أقنعني وقالي متحسبهاش كده، وعملت الدور ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وبفضل عمرو محمود ياسين".



وتابع: "الناس بتاخد عني انطباع إني تنك في الشغل، ولكن أنا بحب اختار أدواري، وبحب اختار الأعمال القوية"، معلقًا: "مش بحب أغامر".

