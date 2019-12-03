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خبير اقتصادي: مدينة دمياط للأثاث وفرت 15 ألف فرصة عمل للشباب

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:50 م
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افتتاح الرئيس السيسي
افتتاح الرئيس السيسي
داليا الحسين
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قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي والاستثماري وتنمية الأعمال، إن محافظة دمياط تشتهر بالأثاث والحلويات وصيد الأسماك، مشيرًا إلى أن مدينة دمياط للأثاث جمعت صناع المهنة في مكان واحد؛ وهو أحد المشروعات القومية التي حظيت باهتمام الدولة.

وأوضح "مصطفى "، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن مدينة دمياط للأثاث وفرت 15 الف فرصة عمل للشباب؛ وهو رقم ليس بقليل.

وأشار الخبير الاقتصادي والاستثماري إلى أن مدينة دمياط للأثاث مجهزة بأحدث وسائل التكنلوجيا، متابعا: "تجار دمياط شاطرين وعارفين أهمية نشاطهم".

هذا وقد افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عددا من المشروعات التنموية والخدمية في محافظة دمياط، أبرزها مدينة دمياط الجديدة للأثاث، على مساحة 330 فدانا، ومحطة البضائع متعددة الأغراض في ميناء دمياط.

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الكلمات المفتاحية

عبدالفتاح السيسي دمياط المشروعات القومية الخبير الاقتصادي الأثاث

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