Advertisements
Advertisements
Advertisements

فايلر يندهش بملعب القاهرة الدولي ويستفسر عن تاريخه

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:47 م
Advertisements
فايلر في ملعب القاهرة الدولي
فايلر في ملعب القاهرة الدولي
Advertisements
حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التقاط الصور التذكارية فور النزول الى ارضية استاد القاهرة.

كما اشاد فايلر باستاد القاهرة واكد على انه افضل الاستادات التي قام برؤيتها في مصر.

واستفسر فايلر من المنتظمين للمباراة عن تاريخ انشاء الاستاد والذين اكدوا انشاؤه عام 1958 اي منذ 61 سنة ما أثار إعجابه ودهشته.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة بني سويف التي تقام لحساب دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.

ويطمح النادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر المدير ، لانطلاقة قوية من خلال الفوز على بني سويف، من أجل حصد اللقب المفقود من الموسم الماضي.

وجاء تشكيل الأهلي فجاء كالآتي:-

حراسة المرمى: شريف إكرامى.

خط الدفاع: محمود وحيد، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، عمار حمدي.

خط الوسط: حسام عاشور، آليو ديانج، وليد سليمان وحسين الشحات وأحمد الشيخ.

الهجوم: أزارو.


بينما جاءت دكة البدلاء لتضم كلا من..

علي لطفي، سعد سمير، حسين السيد، مروان محسن، أحمد فتحي، صلاح محسن، جيرالدو
Advertisements

أخبار تهمك

بيان رسمي.. الأهلي يكشف عن 5 فضائح لحكم مباراته ضد النجم

منذ حوالي 5 ساعات

أون سبورت YouTube مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE كورة ستار رابط ماتش الاهلي ON SPORT

منذ ساعة و نصف

عاجل.. عقوبة جديدة على ميتشو وإيقاف ثنائي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن حمدي النقاز والزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ يوم

ليندمان لـ"الفجر الرياضي" : لو الأمر بيدي سأطلب من كارتيرون رفض الزمالك.. وفايلر طلب نصيحتي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

ليندمان لـ"الفجر الرياضي": كارتيرون أبلغني بقيادة الزمالك.. ومن الوارد التواجد في جهازه

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تفاصيل خناقة مرتضى منصور مع نجوم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عدد أصوات محمد صلاح في صراع الكرة الذهبية

منذ ساعة و 13 دقيقة

حمدي النقاز معروض على الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام بني سويف.. مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف قناة أون سبورت بدون تقطيع

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تطور مفاجيء في مفاوضات عودة حمدي النقاز للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 8 ساعات

لن تصدق.. الفارق بين ميسي وفان دايك في نقاط الكرة الذهبية

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:59 ص

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

لن تصدق.. الفارق بين ميسي وفان دايك في نقاط الكرة الذهبية

05:06 م

عاجل.. عقوبة جديدة على ميتشو وإيقاف ثنائي الزمالك

03:24 م

أون سبورت YouTube مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE كورة ستار رابط ماتش الاهلي ON SPORT

05:47 م

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

07:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status