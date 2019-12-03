فايلر يندهش بملعب القاهرة الدولي ويستفسر عن تاريخه

حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التقاط الصور التذكارية فور النزول الى ارضية استاد القاهرة.



كما اشاد فايلر باستاد القاهرة واكد على انه افضل الاستادات التي قام برؤيتها في مصر.



واستفسر فايلر من المنتظمين للمباراة عن تاريخ انشاء الاستاد والذين اكدوا انشاؤه عام 1958 اي منذ 61 سنة ما أثار إعجابه ودهشته.



وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة بني سويف التي تقام لحساب دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.



ويطمح النادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر المدير ، لانطلاقة قوية من خلال الفوز على بني سويف، من أجل حصد اللقب المفقود من الموسم الماضي.



وجاء تشكيل الأهلي فجاء كالآتي:-



حراسة المرمى: شريف إكرامى.



خط الدفاع: محمود وحيد، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، عمار حمدي.



خط الوسط: حسام عاشور، آليو ديانج، وليد سليمان وحسين الشحات وأحمد الشيخ.



الهجوم: أزارو.





بينما جاءت دكة البدلاء لتضم كلا من..



علي لطفي، سعد سمير، حسين السيد، مروان محسن، أحمد فتحي، صلاح محسن، جيرالدو