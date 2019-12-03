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يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف Mourinho رابط ماتش توتنهام PLU

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:16 م
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بوابة الفجر
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يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير الأربعاء 4/12/2019 في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحل فريق توتنهام هوتسبير ضيفاً على نظيره فريق مانشستر يونايتد في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتُقام مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019 على الأراضي الإنجليزية.

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أنّ الوقت الذي أمضاه مع مانشستر يونايتد أصبح "فصلاً مغلقاً" من مسيرته، مشدداً على ضرورة مواصلة النتائج الجيدة لفريقه الجديد.


وأوضح مورينيو أنّ كل ما يهمه هو قيادة توتنهام للفوز الأربعاء في المرحلة الـ15 من الدوري الإنكليزي، في أول زيارة له إلى ملعب "أولد ترافورد" منذ إقالته من منصبه أواخر العام الماضي.

وقال مورينيو الذي فاز بمبارياته الثلاث الأولى مع توتنهام بعد أن خلف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في الإشراف على النادي اللندني، "إنّه فصل مغلق بالنسبة لي، تركت النادي، وأخذت الوقت الكافي لاستيعاب ما حصل، أخذت وقتي من أجل الاستعداد للتحدي التالي".

وشدّد "بصراحة، يونايتد بالنسبة لي أصبح في كتاب تجاربي، أصبح في كتاب تاريخي".

ويعاني يونايتد الأمرين بقيادة خليفة مورينيو النروجي أولي غونار سولشار، لكنه يدخل مباراة الأربعاء وهو على بعد نقطتين فقط من توتنهام الخامس.

ورفض مورينيو الذي تخلى عنه يونايتد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن يقيّم الوضع الحالي لفريقه السابق بالقول: "ليس من مهمتي في الوقت الحالي أن أحلل يونايتد، أنا أحللهم كخصم، الطريقة التي يلعبون بها، كيف بإمكاننا الفوز عليهم، كيف بإمكانهم الفوز علينا، بالنسبة لي، هذا هو الأمر الأهم".

وأعرب المدرب السابق لتشيلسي وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني عن حماسته لفكرة العودة إلى "أولد ترافورد"، موضحاً "الشعور جيد، أحب أن أخوض مباريات كبيرة، أحب أن ألعب ضد أفضل الفرق والعودة إلى مكان كنت سعيداً فيه".

وأفاد أنه: "تربطني علاقة رائعة بمشجعي مانشستر يونايتد، عدت إلى هناك كمحلل (تلفزيوني) وشعرت بالتواضع بسبب هذا الاستقبال الجميل، غداً، سأعود كمدرب للفريق الذي سيحاول الفوز على مانشستر يونايتد، أتفهم أنهم يريدون عكس ما أريد بالضبط، بالطبع، أتوقع (من جمهور يونايتد) أن ينسونني خلال المباراة".

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