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«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش مانشستر سيتيPremier League

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:02 م
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بوابة الفجر
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يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي الثلاثاء 3/12/2019 في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحل فريق مانشستر سيتي ضيفاً على نظيره فريق بيرنلي في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتُقام مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2019 على الأراضي الإنجليزية.

يسعى مانشستر سيتي إلى وقف نزيف النقاط عندما يحل ضيفاً على بيرنلي الثلاثاء في افتتاح المرحلة 15 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ويدرك سيتي جيداً أنه لم يعد هناك مجال لإهدار المزيد من النقاط خصوصاً في شهر كانون الأول/ديسمبر الذي دائماً ما تقام مباريات كثيرة حيث تجري ست مراحل تغيب فيها فترة التوقف الشتوية التي تشهدها باقي البطولات الأوروبية، وتضاف إليها مرحلة مباشرة في الأول من كانون الثاني/يناير.

وأهدر سيتي خمس نقاط في مبارياته الثلاث الأخيرة، فبعدما كان يحتل الوصافة بفارق ست نقاط خلف ليفربول المتصدر، وجد نفسه ثالثا بفارق 11 نقطة عن الـ"ريدز"، بعد خسارة أمام رجال المدرب الألماني يورغن كلوب (1-3) وتعثر أمام مضيفه نيوكاسل (2-2)، وبفارق ثلاث نقاط خلف ليستر سيتي صاحب ستة انتصارات متتالية منذ سقوطه أمام ليفربول (1-2) مطلع الشهر قبل الماضي.

"لا نستسلم أبداً"             

وسيحاول مانشستر سيتي العودة إلى سكة الانتصارات واستغلال تواضع بيرنلي أمام الكبار حيث خسر أمام ليفربول وليستر سيتي وتشيلسي وأرسنال، لتشديد الخناق على ليستر والإبقاء على الأقل على فارق النقاط الثلاث التي يتقدم بها على تشلسي الرابع.

كما أن سيتي سيواجه خمسة فرق من التسعة الأوائل في الترتيب عقب رحلته لمواجهة بيرنلي.

ودافع المدرب الإسباني جوسيب غواردويلا عن لاعبيه عقب التعادل القاتل أمام نيوكاسل، وقال "بصراحة، عليكم أن تروا كيف ركض اللاعبون، وكيف قاتلوا، وكيف حاولوا الوصول إلى المرمى".

وأضاف "نحن لا نستسلم أبداً. الفريق لا يزال مستعداً. هذا ما أشعر به. بالطبع، التعادل ليس نتيجة جيدة بالنسبة لنا. إنه جيد لنيوكاسل. أعلم أنه لا يهم، لكن عليّ تحليل الأداء مع الاقتناع أن الأداء كان جيداً".

وتابع غوارديولا تعليقاً على الرقم القياسي الذي حققه سيتي بـ18 انتصاراً متتالياً موسم فوزه باللقب في 2017-2018، و14 فوزاً متتالياً الموسم الماضي "لا أفكر في عدد المباريات التي يجب أن نفوز بها. يجب فقط أن نحاول الفوز في المباراة المقبلة. في الموسم الماضي، عندما كنا في هذا التوقيت، لم نتحدث عن لقب البريمر ليغ وعدد المباريات التي يجب الفوز بها. الأمر لم يتعلق بذلك. الآن، دعونا نعود ونحاول الفوز على بيرنلي".

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