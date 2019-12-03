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متابعة عمليات الإحلال والتجديد بمحطة مياه سمالوط وخدمات مراكز خدمة العملاء

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:12 م
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محطة مياه سمالوط
محطة مياه سمالوط
أحمد الشيخ
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قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا انه بناءا على التوجهات العامة للدولة  وتكليفات السيد اللواء الوزير محافظ المنيا وتعليمات السيد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة القابضة  بتوفير كوب مياه نظيف  وصرف صحى امن لكل مواطن تم اليوم تفقد محطة سمالوط المرشحة والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية ١٢٠ل / ث ومتابعة أعمال الصيانة لعدد ٢ وحدة كومباكت تبلغ الطاقة الإنتاجية لهما ٦٠ل / ث .

وأضاف الشهاوى انه فى إطار التطوير المستمر والاعتماد على الإمكانيات الذاتية وترشيد النفقات يتم حاليا أنشاء ورشة لصيانة المواتير بسمالوط حتى يتسنى للشركة صيانة كافة المواتير ذاتيا وتلبية احتياجات الشركة ورفع كفاءة المحطات.

كما تم تفقد مركز خدمة عملاء المنيا والذى جرى تطويره وإدخال أحدث التكنولوجيا لتقديم خدمات أفضل للجماهير.
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