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بعد طرحه بفتره قصيرة.. مهرجان "انا قلبى ابن الفتاكه" لـ شوحة يتخطى المليون مشاهدة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:20 م
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مؤدي المهرجانات الشعبية شواحة
مؤدي المهرجانات الشعبية شواحة
سعد نبيل
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طرح مطرب المهرحانات "شواحة"، بصحبه فرقته، الجزء الثالث من مهرجان "بارد ممل"، والذي اشتهر بـ"رحلة نضافة من خيري"، وذلك عبر قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحصل على نسبة مشاهده عالية، تخطت المليون مشاهدة




"بارد ممل3"، أو "رحلة نضافه من خيري"، غناء شواحة ، وبلال، من كلمات عمر أي دي، وتوزيع موسيقي زيكو العالمي، ومن كلماته: "نا قلبي ابن الفتاكة خلاني احب المت عنتر ماحبش عبلة ده كان راسم على مسمار، بدا الهجوم بنميجا روحوا وهاتوا العريكة سهرانة ارض السيكا ابو ليلى عم العالم مصيري خير غبريال على خيري خالصة ياحمو بحيري انت رابع هرم".


وشواحة مؤدي مهرجانات شعبيه، وذاع صيته بعد أن دخوله عالم المهرجانات بفتره قصيرة، وكان من ضمن الأسماء التي قرر هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، ان يمنعو من احياء الحفلات.

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نقابة المهن الموسيقية مهرجانات شعبية مهرجان كنتاكي قلبي شواحة شعبيه شعبي بادر

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