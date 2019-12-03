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عمرو يوسف: "يمكنك الرقض ولكن لا يمكنك الاختباء"

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:12 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشر الفنان عمرو يوسف، صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الصورة مرتديا"تيشرت" باللون الأبيض، وشورت باللون الأسود، وكوتشي باللون الأبيض وقبعة بيضاء.

وعلق الفنان المصري عمرو يوسف على الصورة قائلًا: "يمكنك الرقض ولكن لا يمكنك الاختباء".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور يوسف، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا: "احلي طله واحلي نجم في الدنيا"، وأضاف آخر: "ماشاء الله تبارك الرحمن جميل"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "حلو".

ويذكر أن أخر أعمال عمرو يوسف، فيلم "أولاد رزق 2"، الذي تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، وشارك في الفيلم عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان أحمد الفيشاوي، وغادة عادل، وأحمد داود، وكريم قاسم، وأاحمد عز، الفيلم من تأليف صلاح الجهيني، ومن إخراج طارق العريان.
عمرو يوسف: "يمكنك الرقض ولكن لا يمكنك الاختباء"
عمرو يوسف: "يمكنك الرقض ولكن لا يمكنك الاختباء"
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