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المندوبة الأمريكية: على السلطات العراقية مسؤولية حماية المتظاهرين

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:03 م
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كيلي كرافت
كيلي كرافت
الفجر
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قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، إن السلطات العراقية عليها مسؤولية حماية المتظاهرين

وشددت "كرافت"، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن تطورات العراق، اليوم الثلاثاء، على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في شؤون العراق.

وقتل أكثر من 400 شخص منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العراق في الأول من أكتوبر الماضي ، وتعد هذه الاحتجاجات هي الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في 2003. 


وتظاهر الآلاف في العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى في الجنوب ذات أغلبية شيعية، للمطالبة بتوفير فرص عمل واحتجاجا على تردي الخدمات الأساسية والفساد في البلاد الغنية بالنفط.  


ووافق البرلمان العراقي، قبل يومين، على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما تجري القوى السياسية الممثلة في البرلمان مشاورات حول قانون جديد للانتخابات والحكومة الجديدة، في الوقت الذي تستمر فيه الاحتجاجات العنيفة.
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الكلمات المفتاحية

مسؤولية مجلس الأمن حماية المندوبة الأمريكية المتظاهرين الحكومة العراقية

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