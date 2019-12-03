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وصلات مياه مجانية بحوالي ٦مليون جنيه في محافظة المنيا

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:05 م
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المهندس ياسر الشهاوى
المهندس ياسر الشهاوى
أحمد الشيخ
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قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا انه بناءا على التوجهات العامة للدولة  وتكليفات السيد اللواء محافظ المنيا وتعليمات السيد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة القابضة فى تخفيف العبء عن الأسر الأشد احتياجا داخل المحافظة فقد نجحت إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة بالتعاون مع القطاع التجارى وقطاع المياه وقطاع الصرف والمشروعات فى توصيل وصلات مياه مجانية وخطوط مياه بحوالي ٦ مليون جنيه.

وأضاف الشهاوى ان هذه المبالغ المالية هى منح مقدمة مؤسسة مصر الخير وتم من خلالها توصيل ١٢خط مياه ببنى مزار ليخدم قرى السنارية وعزبة الريدى وصفط ابوجرج اشروبة وبنى على  وابشاق ونزلة عمرو وبنى مزار المدينة وتم توصيل عدد واحد خط بالمنيا بتكلفة إجمالية للخطوط ٢٥٠٠٠٠جنيه.

وفيما يخص وصلات المياه فقد تم توصيل ١٣٦ وصلة بالعدوة قرية كفر المغرب بالتعاون مع بنك الطعام ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بمبلغ ١٥٩٠٠٠جنيه.

كما تم توصيل عدد١٩٢٥ وصلة مياه توزعت على قرى ومراكز سمالوط وبنى مزار بالتعاون مع جمعية الأورمان خلال العام ٢٠١٨/ ٢٠١٩ باجمالى حوالى خمسة مليون وثلاثمائة ألف جنيه.

وأكد الشهاوى أن الشركة على استعداد كامل للتعاون مع كافة الجمعيات التى تعمل فى إطار القانون لرفع الأعباء عن كاهل الأسر الأشد احتياجابالمحافظة
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الكلمات المفتاحية

مياه المنيا مصر الخير شركة المياه توصيلات المياه

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