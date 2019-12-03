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عدد أصوات محمد صلاح في صراع الكرة الذهبية

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:06 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
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رصدت مجلة فرانس فوتبول عدد الأصوات التي حصل عليها محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في جائزة الكرة الذهبية لعام 2019 والتي توج بها الأرجنتيني ليونيل ميسي .


وحصل ميسي على جائزة الكرة الذهبية متفوقاً على فان دايك مدافع ليفربول ورونالدو مهاجم يوفنتوس بعد تقليص القائمة إلى ثلاثة لاعبين فقط.


وتواجد النجم المصري محمد صلاح في المركز الخامس وذلك بعد أن احتل ميسي المركز الأول وفان دايك المركز الثاني ورونالدو المركز الثالث وماني المركز الرابع وحصل محمد صلاح على 178 نقطة بفارق 169 نقطة عن زميله ماني في ليفربول الذي جاء في المركز الرابع برصيد 347 نقطة.


وأحتل محمد صلاح المركز الخامس في ترتيب اللاعبين من حيث الأصوات في قارة إفريقيا كالتالي:
1- ليونيل ميسي 187 نقطة.
2- ساديو ماني 170 نقطة.
3- فيرجيل فان دايك 154 نقطة.
4- كريستيانو رونالدو 111 نقطة.
5- محمد صلاح 68 نقطة.
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