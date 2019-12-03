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أحمد مجدي يعلن تعاقد على فيلم جديد.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 05:57 م
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أحمد مجدي
أحمد مجدي
سيدة صادق
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شوق الفنان أحمد مجدي، مُحبيه لفليمه الجديد "طلعت حرب".

حيث نشر أحمد صورة  جديدة له على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "أحمد" في الصورة  وهو مُرتدي تي شيرت أسود وسلسلة ذهبية، وظهر وهو حالق ذقنة وأعجب بالصورة عدد كبير من جمهوره، وعلق أحمد على الصورة قائلاً: "حسن من فيلم طلعت حرب"، "انتظرونا".

وتابع "مجدي"، أن  الفيلم إخراج مجدي أحمد علي "ومدير التصوير دكتور محسن احمد، سيناريو هنزادا فكري،  المنتج الفني محسن علم الدين.

وعلق الجمهور على الصورة قائلين: "يارب ما تطلع شرير"، "فين الدقن" منتظرين اكيد.

يشار أن "مجدي" ممثل ومخرج مصري وولد ٤مايو ١٩٨٦ لقب بـ"وسيم الشاشة الرمضانية"، "وفتي الشاشة الأول". 

وفي سياق آخر، شارك  أحمد في الكثير من الأعمال السينيمائية منها  فيلم "بلاش تبوسني"، وفيلم "ليل خارج"، وفيلم "مولانا"، وفيلم "نواره"، وطريق "الأبواب".

وقام بمشاركة في العيد من المسلسلات منها   مسلسل" بالحجم العائلي" ومسلسل" الدخول" ومسلسل" لأعلى سعر "، "واحه الغروب" ،"حجر جهنم"،  ومسلسل" لا تطفئ الشمس"، "نصيبي وقسمتك ٢"، مسلسل" الخروج"، ومسلسل" العهد"، "الكلام المباح"، "البيوت أسرار"، ومسلسل "الداعيه".

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