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«يلا شوت الجديد» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش مان سيتي مجانًاNOW

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 05:59 م
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بوابة الفجر
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يسعى مانشستر سيتي للحفاظ على آماله في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، عندما يحل ضيفاً على بيرنلي، بملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة "البريميرليغ".

يحتل السيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة خلف ليفربول بفارق 11 نقطة، بينما يحتل بيرنلي المركز 10 برصيد 18 نقطة.

ومع إصابة سيرجيو أغويرو، سيعتمد مدرب "السماوي" بيب غوارديولا، على مهاجمه الوحيد المتبقي غابرييل جيسوس، في تسجيل الأهداف وتحقيق الفوز على بيرنلي.

وأهدر مانشستر سيتي نقطتين بتعادله مع نيوكاسل 2-2، في المباراة التي جمعتهما الجولة الماضية بملعب "سانت جيمس بارك".

ويدرك السيتي أن أي نتيجة غير الفوز في مباراة اليوم قد تضعف آماله في الحصول على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

كما يلتقي كريستال بالاس مع بورنموث بملعب "سيلهرست بارك".

ويحتل بالاس المركز11 في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين على بورنموث صاحب المركز 12.
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